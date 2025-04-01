Що: Концерт студентів класу валторна
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 1 квітня, 15:30
Що: Презентація книги Олександра Степанова
Де: Маразліївська, 7 Всесвітній клуб одеситів
Коли: 2 квітня, 17:00
Що: Лекція Ігоря Румянцева: Філософія єдності
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 3 квітня, 16:00
Що: Неймовірні історії одеських євреїв
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв Одеси
Коли: 3 квітня, 18:00
Що: Міжнародний день розповсюдження інформації про аутизм
Де: Парк Шевченка, сцена Мушля
Коли: 2 квітня, 10:00