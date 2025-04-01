Що: Концерт студентів класу валторна

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала

Коли: 1 квітня, 15:30



Що: Презентація книги Олександра Степанова

Де: Маразліївська, 7 Всесвітній клуб одеситів

Коли: 2 квітня, 17:00

Що: Лекція Ігоря Румянцева: Філософія єдності

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 3 квітня, 16:00

Що: Неймовірні історії одеських євреїв

Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв Одеси

Коли: 3 квітня, 18:00



Що: Міжнародний день розповсюдження інформації про аутизм

Де: Парк Шевченка, сцена Мушля

Коли: 2 квітня, 10:00