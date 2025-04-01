Что: Концерт студентов класса валторна

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 1 апреля, 15:30



Что: Презентация книги Александра Степанова

Где: Маразлиевская, 7 Всемирный клуб одесситов

Когда: 2 апреля, 17:00

Что: Лекция Игоря Румянцева: Философия единства

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 3 апреля, 16:00

Что: Невероятные истории одесских евреев

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев Одессы

Когда: 3 апреля, 18:00



Что: Международный день распространения информации об аутизме

Где: Парк Шевченко, сцена Ракушка

Когда: 2 апреля, 10:00