Что: Концерт студентов класса валторна
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 1 апреля, 15:30
Что: Презентация книги Александра Степанова
Где: Маразлиевская, 7 Всемирный клуб одесситов
Когда: 2 апреля, 17:00
Что: Лекция Игоря Румянцева: Философия единства
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 3 апреля, 16:00
Что: Невероятные истории одесских евреев
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев Одессы
Когда: 3 апреля, 18:00
Что: Международный день распространения информации об аутизме
Где: Парк Шевченко, сцена Ракушка
Когда: 2 апреля, 10:00