На автомобіль впало дерево: як отримати компенсацію

Що робити, якщо Ваш автомобіль постраждав від падіння дерева?

Досудове рішення

Ви можете самостійно, без адвоката, розібратися в ситуації. Для цього:

Обов’язково на місце падіння дерева необхідно викликати поліцію, щоб було зафіксовано подію та складено протокол огляду місця події. З заявою також зверніться до поліції, щоб Вам була видана довідка з цієї події. Цей документ Вам буде доказом, якщо Ви будете позиватися до суду. Ви можете звернутися до ДСНС, щоб надали Вам допомогу в цій пригоді та надали також письмовий висновок. Одразу, як з Вами сталась прикра ситуація, можете за телефоном «гарячої лінії» звернутися до міської ради, щоб повідомити про факт пригоди та запитати, на чиєму балансі знаходиться територія, де трапилось падіння дерева, яке комунальне підприємство його обслуговує.

Якщо ця ситуація не буде одразу з’ясована, з метою встановлення такого балансоутримувача спрямовуйте запити до комунальних підприємств Вашого міста, які обслуговують зелені насадження, міської ради.

Ви можете звернутися письмово до Українського гідрометеорологічного центру, щоб було надано Вам інформацію щодо погодних умов, коли сталась пригода, щоб знати, чи була причина падіння дерева в наслідок природного стихійного лиха. Далі – Ви можете звернутися до експерта, щоб було проведено авто товарознавчу експертизу та встановлено вартість нанесеного Вам матеріального збитку. Ви можете звернутися письмово до міськради, щоб Вам було надано відповідь, чи визнано це дерево аварійним, які заходи благоустрою були вжиті. Просить надати Вам Правила благоустрою міста. Вимагайте проведення позачергового огляду того парку чи двору де сталась пригода від комунального підприємства яке утримує зелені насадження із наданням Вам висновків щодо стану дерева, яке впало. Якщо з’ясується, що дерево було сухе або гниле, вкажіть, чи була огороджувальна стрічка навколо дерева. Ви маєте право письмово звернутися з заявою до підприємства, яке обслуговує ту зону де впало дерево про добровільне відшкодування заподіяної шкоди. Надати висновки експертизи (копії), пораховані Вами збитки. Зберігайте усі акти виконаних робіт, чеки, квитанції, договори.

Правові підстави

Частинами 3, 4, 5 статті 24 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (редакція від 09.07.2023) передбачено, що підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до законодавства та умов договору.

Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

Ви маєте право звернутися до суду Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (редакція від 09.07.2023) (далі – Закон) громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

Відшкодування через суд

Відповідачем можете визнавати як міську раду, так і комунальне підприємство, або їх разом, при потребі залучати треті сторони.

До суду подається позовна заява з копіями документів та така кількість копій заяв та документів скільки у Вас відповідачів у справі.

Отже, в позовній заяві Ви докладно описуєте де, коли сталась подія, який Вашого автомобіля реєстраційний номер, його ринкова вартість, хто є його власником, в який час і яким чином було пошкоджено автомобіль.

В ціну позову можете вкладати вартість запчастин, вартості матеріалів, фарби, ремонтно-відновлювальні роботи.

Вкажіть, якого характеру були механічні пошкодження, чи є у Вас підтверджуючі фото, відеозаписи.

Вкажіть, чи звертались до поліції і чи є у Вас письмові висновки щодо події. Чи звертались до експертів, які були надані Вам висновки.

В позовній заяві Ви можете просити стягнути на Вашу користь матеріальну шкоду, моральну шкоду та витрати на проведення автотоварознавчого дослідження.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Ви можете, коли буде відкрито провадження у справі, заявляти клопотання в суді про допит свідків.

Ви можете заявляти і моральну шкоду, на підставі того, що Ви пережили стрес, додаткові витрати, якщо має місце упущена вигода – також це вкажіть.

Важливо знати

Відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про автомобільний транспорт» (редакція від 01.01.2024), власникам (користувачам) транспортних засобів забороняється зберігання їх у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками.

Трапляється таке, що власники автомобілів ставлять їх між житловими будинками, на вулиці біля різних будівель, у узбіччі проїзної частини дороги, біля кафе. Не завжди такі місця, куди ставлять автомобілі, спеціально облаштовані для стоянки або стоянка там взагалі заборонена.

Це може стати аргументом зв сторони відповідача, об не виплачувати компенсацію за пошкоджене авто.