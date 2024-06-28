На автомобиль упало дерево: как получить компенсацию

Что делать, если ваш автомобиль пострадал от падения дерева?

Досудебное решение

Вы можете самостоятельно, без адвоката, разобраться в ситуации. Для этого:

Обязательно на место падения дерева необходимо вызвать полицию, чтобы был зафиксировать инцидент и составить протокол осмотра места происшествия. Этот документ станет доказательством, если Вы будете подавать в суд. Вы можете обратиться в ГСЧС, чтобы получить помощь при инциденте. Не забудьте получить от спасателей письменное заключение. Так же можете сразу по телефону «горячей линии» обратиться в городской совет, чтобы сообщить о факте происшествия и спросить, на чьем балансе находится территория, где произошло падение дерева, которое коммунальное предприятие его обслуживает.

Если выяснить балансодержателя сразу не получилось, направьте запросы коммунальным предприятиям города, обслуживающим зеленые насаждения, и в городской совет.

Вы можете обратиться письменно в Украинский гидрометеорологический центр, чтобы получить информацию о погодных условиях в то время когда произошол инцидент, чтобы знать, была ли причина падения деревья вследствие природного стихийного бедствия. Далее — Вы можете обратиться к эксперту, чтобы была проведена товароведческая экспертиза авто и установлена ​​стоимость нанесенного материального ущерба. Вы можете обратиться письменно в горсовет, чтобы получить ответ, было ли признано упавшее дерево аварийным, какие меры благоустройства были приняты. Поросите предоставить Вам Правила благоустройства города. Требуйте проведения внеочередного осмотра того парка или двора, где произошол инцидент от коммунального предприятия, которое содержит зеленые насаждения с предоставлением Вам выводов о состоянии упавшего дерева. Если выяснится, что дерево было сухое или гнилое, укажите, была ли ограждающая лента вокруг дерева. Вы имеете право письменно обратиться с заявлением на предприятие, обслуживающее ту зону, где упало дерево о добровольном возмещении причиненного ущерба. Предоставить выводы экспертизы (копии), посчитанные Вами убытки. Сохраняйте все акты выполненных работ, чеки, квитанции, договоры.

Правовые основания

Частями 3, 4, 5 статьи 24 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» (редакция от 09.07.2023) предусмотрено, что предприятия, учреждения, организации обязаны содержать закрепленные за ими на условиях договора с балансодержателем территории в надлежащем состоянии в соответствии с законодательством и условиями договора.

Границы и режим использования закрепленной за предприятиями, учреждениями, организациями территории определяют соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления в зависимости от подчинения объекта благоустройства.

Должностные лица предприятий, учреждений, организаций несут ответственность за невыполнение мероприятий по благоустройству, а также за действия или бездействие, повлекшие причинение вреда имуществу и/или здоровью граждан, на собственных и закрепленных за предприятиями, учреждениями, организациями территориях в соответствии с законом.

Вы имеете право обратиться в суд В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» (редакция от 09.07.2023) (далее — Закон) граждане в сфере благоустройства населенных пунктов вправе обращаться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного имуществу или здоровью граждан в результате действий или бездействия балансодержатель объектов благоустройства.

Возмещение через суд

Ответчиком можете выбрать как городской совет, так и коммунальное предприятие, или их вместе, при необходимости привлекать третьи стороны.

В суд подается исковое заявление с копиями документов и такое количество копий заявлений и документов сколько у Вас ответчиков по делу.

Итак, в исковом заявлении Вы подробно описываете где, когда случилось происшествие, регистрационный номер автомобиля, его рыночную стоимость, кто является его владельцем, в какое время и каким образом был поврежден автомобиль.

В цену иска можете вкладывать стоимость запчастей, стоимости материалов, краски, ремонтно-восстановительные работы.

Укажите, какого характера были механические повреждения, есть ли у Вас подтверждающие фото, видеозаписи.

Укажите, обращались ли в полицию и есть ли у Вас письменные выводы о происшествии. Обращались ли к экспертам, какие выводы они предоставили.

В исковом заявлении Вы можете просить взыскать в Вашу пользу материальный ущерб, моральный ущерб и затраты на проведение автотовароведческого исследования.

В соответствии с ч. 1 ст. 1166 ГК Украины, имущественный ущерб, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также ущерб, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме нанесенным лицом.

Вы можете, когда будет открыто производство по делу, заявлять ходатайство в суде о допросе свидетелей.

Вы можете заявлять и моральный ущерб, на основании того, что Вы пережили стресс, дополнительные расходы, если имеет место упущенная выгода – также это укажите.

Важно знать

В соответствии с требованиями ст. 21 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» (редакция от 01.01.2024), владельцам (пользователям) транспортных средств запрещается хранение их в жилых зонах вне специально отведенных для этого площадок.

Случается такое, что владельцы автомобилей ставят их между жилыми домами, на улице у разных зданий, у обочины проезжей части дороги, возле кафе. Не всегда такие места, куда ставят автомобили, специально оборудованны для стоянки или стоянка там вообще запрещена.

Это может стать аргументом из стороны ответчика, чтобы не выплачивать компенсацию за поврежденное авто.