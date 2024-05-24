Музика, красуні та відпочинок на природі: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 25-26 травня

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

25 – 26 травня, 12:00 – 20:00 – Благодійний Weekend у Ботанічному саду

Подія направлена на допомогу Ботанічному саду оправитися після “прильоту” який дуже шкода теплицям, рослинам і всьому живому навколо. В програмі – фуд та вайн корти, розважальна програма, можливості для сімейного відпочинку.

25 травня, 19:00 – Концерт гурту ADAM Культурный центр UNION

В старому дворику культурного центру – відкриття літнього сезону. На концерті ADAM ви почуєте і заспіваєте разом улюблені пісні: «Таку як є», «Танцюй Мила», «Дещо інше», «Я не пʼяна я щаслива» та, звісно, неймовірно популярний трек «Танцюй зі мною повільно».

26 травня, 16:00 – Фінал конкурса краси MS TOP UKRAINE 2024

Коли останній раз ви були на конкурсах краси? Чому би не провести цей недільний вечір в оточені справжніх красунь та розумниць зі всієї України? На додаток на вас чекає цікава програма. Все як колись в мирні часи мирної країни.

26 травня, 19:00 – АстроШоу (Водоліям) на старт. Синій краб

Кумедна помісь астрологічного прогнозу зі стендапом. Розбори натальних карт, забавні інтерпретації та нескінченні жарти чекають на гостей шоу. Найсміливіші можуть назвати свою дату, час та місце народження й отримати свій астрологічний розбір: де твої гроші, хто тобі підходить у стосунках та, навіть, який ти полюбляєш секс…

Наважитесь стати героєм нашого шоу? Будьте готові до прямоти та відвертості!

26 травня, 16:00 – Знамениті кінохіти у виконанні органу та голосу

Ольгу Аганезову знають як солістку театру Музичної комедії. Але чи чули колись ви її спів в зовсім іншій атмосфері і зовсім іншому репертуарі? Якщо й досі, ні, обовʼязково знайдіть час відвідати нашу Кірху цієї неділі.

Обіцяємо, ви отримаєте потрійне задоволення не лише від голосу та органу, а й від самого місця події та особливої атмосфери концерту, яка є лише в цій унікальній залі.

