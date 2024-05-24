Музыка, красавицы и отдых на природе: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 25-26 мая

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

25 — 26 мая, 12:00 — 20:00 — Благотворительный Weekend в Ботаническом саду

Событие направлено на помощь Ботаническому саду оправиться после «прилета» который очень жаль теплицам, растениям и всему живому вокруг. В программе — фуд и вайн корты, развлекательная программа, возможности для семейного отдыха.



25 мая, 19:00 — Концерт группы ADAM Культурный центр UNION

В старом дворике культурного центра — открытие летнего сезона. На концерте ADAM вы услышите и споете вместе любимые песни: «Такую как есть», «Танцуй Милая», «Кое-что другое», «Я не пьяна я счастлива» и, конечно, невероятно популярный трек «Танцуй со мной медленно».

26 мая, 16:00 — Финал конкурса красоты MS TOP UKRAINE 2024

Когда последний раз вы были на конкурсах красоты? Почему бы не провести этот воскресный вечер в окружении настоящих красавиц и умниц со всей Украины? В дополнение вас ждет интересная программа. Все как когда-то в мирные времена мирной страны.

26 мая, 19:00 — АстроШоу (Водолеям) на старт. Синий краб

Забавная помесь астрологического прогноза со стендапом. Разборы натальных карт, забавные интерпретации и бесконечные шутки ждут гостей шоу. Самые смелые могут назвать свою дату, время и место рождения и получить свой астрологический разбор: где твои деньги, кто тебе подходит в отношениях и даже какой ты любишь секс…

Решитесь стать героем нашего шоу? Будьте готовы к прямоте и откровенности!

26 мая, 16:00 — Знаменитые кинохиты в исполнении органа и голоса

Ольгу Аганезову знают как солистку театра Музыкальной комедии. Но слышали ли вы когда-нибудь ее пение в совсем другой атмосфере и совсем другом репертуаре? Если до сих пор нет, обязательно найдите время посетить нашу Кирху в это воскресенье.

Обещаем, вы получите тройное удовольствие не только от голоса и органа, но и от самого места события и особой атмосферы концерта, которая есть только в этом уникальном зале.

