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Мріяв про щасливу сім’ю і любив футбол: пам’яті загиблого героя

Мріяв про щасливу сім’ю і любив футбол: пам’яті загиблого героя

Денис Нікіфор з Новокарбівки Любашівської громади кілька місяців не дожив до свого 19-ліття.

Молодший сержант десантно-штурмової роти одного з батальйонів 35-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського загинув 22 липня цього року під Кринками Херсонської області. Це  єдине на лівому березі Дніпра село, де силам оборони вдалось закріпитись. Мужньо протистояли російським окупантам бригади морської піхоти та окремі підрозділи тероборони.

Учасники оборони Кринок розповідають, що спочатку обороняли село, але коли його стерли вщент і не залишилось навіть руїн, то позиції перемістилися в район островів. 

Я бачив пекло і назва йому «Кринки», — кажуть бійці, які їх захищали.   

До повноліття Денис Нікіфор жив з вітчимом і мріяв про щасливу родину, мріяв про дітей.

Денис Нікіфор

Староста Надія Мушинська розповіла, що юнак був справжнім патріотом, любив життя, друзів, грав у футбол. Закінчивши Новокарбівську дев’ятирічку, Денис продовжив навчання у Троїцькому ліцеї. На жаль, безгрошів’я не дозволило йому здобути повну середню освіту. Юнак підписав контракт із ЗСУ. 

Казав, що захищатиме рідну країну від ворога, а якщо поталанить — повернеться додому…

На жаль, сержант-морпіх Денис Нікіфор повернувся до рідної Новокарбівки «на щиті». Захисника Вітчизни з усіма військовими почестями поховали на місцевому цвинтарі. 

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
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