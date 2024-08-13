Новости Одессы и Одесской области

Мечтал о счастливой семье и любил футбол: памяти погибшего героя

Мечтал о счастливой семье и любил футбол: памяти погибшего героя

Денис Никифор из Новокарбовки Любашевской громады несколько месяцев не дожил до своего 19-летия.

Младший сержант десантно-штурмовой роты одного из батальонов 35-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского погиб 22 июля этого года под Крынками Херсонской области. Это единственное на левом берегу Днепра село, где силам обороны удалось закрепиться. Мужественно противостояли российским оккупантам бригады морской пехоты и отдельные подразделения теробороны.

Участники обороны Крынок рассказывают, что сначала обороняли село, но когда его стерли до основания и не осталось даже руин, то позиции переместились в район островов. 

Я видел ад и название ему «Крынки», — говорят бойцы, которые их защищали.   

До совершеннолетия Денис Никифор жил с отчимом и мечтал о счастливой семье, мечтал о детях.

Денис Никифор

Староста Надежда Мушинская рассказала, что юноша был настоящим патриотом, любил жизнь, друзей, играл в футбол. Окончив Новокарбовскую девятилетку, Денис продолжил обучение в Троицком лицее. К сожалению, безденежье не позволило ему получить полное среднее образование. Юноша подписал контракт с ВСУ. 

Говорил, что будет защищать родную страну от врага, а если повезет — вернется домой…

К сожалению, сержант-морпех Денис Никифор вернулся в родную Новокарбовку «на щите». Защитника Отчизны со всеми воинскими почестями похоронили на местном кладбище.

Юрій Федорчук
Юрий Федорчук ПРОФИЛЬ
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