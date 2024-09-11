Мобільні оператори підвищують ціни: які тарифні плани доступні на цей час

«КИЇВСТАР»

Національний оператор «Київстар» оновив свої тарифи за рік. Він пропонує нові варіанти для тих, хто користується інтернетом та надає більше можливостей для дзвінків за кордон.

«LOVE UA Сила» — 330 гривень на чотири тижні. Безлімітні дзвінки в мережі оператора, 300 хвилин на інші дзвінки та за кордон, 50 Гб інтернету та 10 Гб у європейському роумінгу.

«LOVE UA Пісня» — 250 гривень на чотири тижні. Містить безлімітні дзвінки в мережі оператора, 25 Гб інтернету та 5 Гб у європейському роумінгу, 250 хвилин на інші дзвінки та за кордон.

«LOVE UA Світло» — 200 гривень на чотири тижні. Включає безлімітні дзвінки в мережі оператора, 150 хвилин на інші номери та за кордон, 20 Гб інтернету та 4,9 Гб у європейському роумінгу.

«LOVE UA Магніт» — 175 гривень на чотири тижні при переході з вашим номером. Містить 1200 хвилин дзвінків в мережі оператора та на інші мобільні і міські номери та 20 Гб інтернету.

При переході на будь-який з цих тарифів «Київстар» пропонує обрати «Суперсилу»:

безлімітний інтернет,

безлімітні соцмережі або дзвінки на інші номери,

безлімітні СМС-повідомлення,

300 хвилин на інші мережі та за кордон,

5 Гб у роумінгу.

Ці ж тарифні плани доступні на контракті (ідентифікація номера), але з дещо іншими умовами: вони дешевші на 20-30 гривень та мають більше можливостей.

«LOVE UA Сила» — 300 гривень на місяць. Включає 50 Гб інтернету та 10 Гб у роумінгу, безлімітні дзвінки на Київстар, 300 хвилин на інші дзвінки та за кордон, 300 СМС по Україні.

«LOVE UA Пісня» — 230 гривень на місяць. Містить 25 Гб інтернету та 5 Гб у роумінгу, безлімітні дзвінки у мережі оператора, 250 хвилин на дзвінки на інші номери та за кордон, 200 СМС.

«LOVE UA Світло» — 175 гривень на місяць. Включає 20 Гб інтернету та 4,3 Гб у роумінгу, безлімітні дзвінки у мережі оператора, 150 хвилин на інші дзвінки та за кордон,100 СМС.

«LOVE UA Магніт» — 175 гривень на місяць. Містить 20 Гб інтернету та 4,3 Гб у роумінгу, 1200 хвилин на дзвінки у мережі оператора та інші номери по Україні, 100 СМС.

При переході на будь-який з цих тарифів оператор пропонує обрати дві «Суперсил».

Також оператор пропонує окремі тарифні плани для людей від 60 років або з інвалідністю.

«LOVE UA. Комфорт» — 140 гривень на місяць. Включає безлімітні дзвінки в мережі оператора, 60 хвилин на дзвінки на інші мобільні та міські номери, 6 Гб інтернету та 60 СМС.

«Любов до батьків. Домашній» — 175 гривень на місяць. Тариф включає безлімітні дзвінки в мережі оператора, 75 хвилин на дзвінки на інші номери по Україні, 7 Гб інтернету та 75 СМС.

При переході на один із цих тарифів, оператор також пропонує обрати одну з «Суперсил»: 100 хвилин на інші мережі та за кордон, додаткові гігабайти інтернету щомісяця або безліміт на соціальні мережі та месенджери.

У оператора «Київстар» можна підключитися до тарифного плану за 75 гривень на місяць. У перші чотири місяці користування плата становитиме лише 60 гривень на місяць. Але така пропозиція доступна не для всіх номерів — перевірити це можна у мобільного оператора.

«ВОДАФОН»

Вже в цьому році багато стандартних тарифних планів у мобільного оператора «Водафон» подорожчали від 30 до 65 гривень. Зараз оператор пропонує кілька акційних варіантів для своїх користувачів.

«Joice Max» — 330 гривень на чотири тижні. Включає безлімітний інтернет на застосунках, 80 Гб мобільного інтернету, 1400 хвилин на дзвінки в мережі оператора. Протягом шести місяців з моменту переходу в мережу, діє спеціальна вартість — 180 гривень.

«Joice Pro» — 260 гривень на чотири тижні. Містить безлімітний інтернет на застосунки, 60 Гб мобільного інтернету, 1200 хвилин на дзвінки в мережі оператора та на інші. При переході в мережу оператора пів року ціна складатиме — 160 гривень.

«Joice Start» — 200 гривень на чотири тижні. Включає безлімітні дзвінки в мережі оператора, безлімітний інтернет для мобільних застосунків, 1000 хвилин на дзвінки на інші мережі та 20 Гб інтернету. При підключенні перші шість місяців тариф коштуватиме 160 гривень.

«Turbo» — 180 гривень на чотири тижні. Тариф включає безлімітні дзвінки в мережі оператора, безлімітний інтернет, 800 хвилин на дзвінки на інші мережі. При підключенні другого пакета послуг шість місяців тариф коштуватиме 100 гривень.

Більш вигідні пропозиції «Водафон» пропонує на контрактній основі. Деякі з цих пропонованих тарифів допоможуть на деякий час заощадити кошти.

«Red Max» — 330 гривень на місяць. Включає 40 Гб інтернету, 500 хвилин на дзвінки на інші мережі, безлімітні дзвінки у мережі оператора, 75 хвилин на міжнародні дзвінки, 400 СМС. Протягом року із моменту переходу в мережу оператора діє вартість — 180 гривень.

«Red Pro» — 260 гривень на місяць. Включає 40 Гб інтернету, 350 хвилин на дзвінки на інші мережі України, безлімітні дзвінки у мережі, 50 хвилин на міжнародні дзвінки, 250 СМС. Або 160 гривень протягом року із моменту переходу в мережу оператора.

«Red Start» — 190 гривень на місяць. Тариф включає безлімітні дзвінки в мережі, 200 хвилин на інші мережі, 20 Гб інтернету та 200 СМС. Перехід з іншого оператора на цей тариф дає можливість платити 120 гривень на місяць протягом року.

«Red Turbo» — 150 гривень на місяць. Включає безлімітні дзвінки в мережі оператора, безлімітний інтернет, 1000 хвилин на всі мережі України та 0,50 гривень за СМС. Або 100 гривень на місяць протягом першого року з моменту підключення тарифу.

Також «Водафон» рекомендує своїм абонентам уважно стежити за повідомленнями, які надходять від нього. Іноді можна отримати пропозиції акційних тарифних планів, наприклад, за 80 гривень на місяць.

«ЛАЙФСЕЛЛ»

За рік тарифи від «Лайфселл» суцільно не подорожчали. Наразі оператор пропонує вигідні умови для сімейного використання, що дозволяють підключити до п’яти номерів в одну групу. Один рахунок для всіх, індивідуальні ліміти на інтернет, дзвінки та СМС для кожного члена родини, а також три дні безкоштовних розмов.

«Смарт Сім’я L» — 500 гривень на чотири тижні. Включає 50 Гб інтернету, 1500 хвилин на дзвінки на інші номери, безліміт на мережу оператора та 1500 СМС.

«Смарт Сім’я M» — 425 гривень на чотири тижні. Включає 30 Гб інтернету, 750 хвилин на дзвінки на інші номери, безліміт на мережу оператора та 1000 СМС.

«Смарт Сім’я S» — 375 гривень на чотири тижні. Включає 20 Гб інтернету, 500 хвилин на дзвінки на інші номери, безліміт на мережу оператора та 500 СМС.

Для тих, хто багато дзвонить та активно користується інтернетом, є класичні тарифи:

«Вільний Лайф» — 325 гривень на чотири тижні. Безлімітний інтернет, 1600 хвилин на номери по Україні та безліміт на мережу оператора. Або 180 гривень при перенесенні номера з іншого оператора та 275 гривень для контрактних клієнтів.

«Смарт Лайф» — 225 гривень на чотири тижні. У тарифі 25 Гб інтернету, 800 хвилин на всі мобільні номери по Україні, безліміт на соціальні мережі та безкоштовна роздача інтернету. Або 120 гривень при перенесенні номера та 175 гривень — для контрактних клієнтів.

Для економії на зв’язку «Лайфселл» пропонує також спеціальні тарифи:

«Шкільний Лайф» — 150 гривень на чотири тижні. У тарифі діє 7 Гб інтернету, безліміт на соціальні мережі, а також безліміт на два обрані номери.

«Просто Лайф» — 160 гривень на чотири тижні. Оператор пропонує 300 хвилин дзвінків на номери по Україні і 8 Гб інтернету. Для контрактних клієнтів вартість 140 гривень, а при перенесенні номера — 90 гривень.

Також доступна послуга «Хендмейд» для налаштування тарифного плану за індивідуальними потребами. Наприклад, базовий варіант з безлімітними дзвінками у мережі, 100 хвилин на інші номери та 100 СМС коштуватиме 140 гривень на чотири тижні.

Зверніть увагу!

Підключити тарифи за контрактом можна лише у магазині мобільного оператора. З собою мати паспорт, ідентифікаційний код та документ підтверджує статус. Також телефонуйте операторам, вони можуть пропонувати індивідуальні акційні пропозиції за вашим номером: