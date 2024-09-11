Мобильные операторы повышают цены: какие тарифные планы доступны на данный момент

«КИЕВСТАР»

Национальный оператор «Киевстар» обновил свои тарифы за год. Он предлагает новые варианты для тех, кто пользуется интернетом и предоставляет больше возможностей для звонков за границу.

«LOVE UA Сила» — 330 гривен на четыре недели. Безлимитные звонки в сети оператора, 300 минут на другие звонки и за границу, 50 Гб интернета и 10 Гб в европейском роуминге.

«LOVE UA Песня» — 250 гривен на четыре недели. Содержит безлимитные звонки в сети оператора, 25 Гб интернета и 5 Гб в европейском роуминге, 250 минут на другие звонки и за границу.

«LOVE UA Свет» — 200 гривен на четыре недели. Включает безлимитные звонки в сети оператора, 150 минут на другие номера и за границу, 20 Гб интернета и 4,9 Гб в европейском роуминге.

«LOVE UA Магнит» — 175 гривен на четыре недели при переходе с вашим номером. Содержит 1200 минут звонков в сети оператора и на другие мобильные и городские номера и 20 Гб интернета.

При переходе на любой из этих тарифов «Киевстар» предлагает выбрать «Суперсилу»:

безлимитный интернет,

безлимитные соцсети или звонки на другие номера,

безлимитные СМС-сообщения,

300 минут на другие сети и за границу,

5 Гб в роуминге.

Эти же тарифные планы доступны на контракте (идентификация номера), но с несколько иными условиями: они дешевле на 20-30 гривен и имеют больше возможностей.

«LOVE UA Сила» — 300 гривен в месяц. Включает 50 Гб интернета и 10 Гб в роуминге, безлимитные звонки на Киевстар, 300 минут на другие звонки и за границу, 300 СМС по Украине.

«LOVE UA Песня» — 230 гривен в месяц. Содержит 25 Гб интернета и 5 Гб в роуминге, безлимитные звонки в сети оператора, 250 минут на звонки на другие номера и за границу, 200 СМС.

«LOVE UA Свет» — 175 гривен в месяц. Включает 20 Гб интернета и 4,3 Гб в роуминге, безлимитные звонки в сети оператора, 150 минут на другие звонки и за границу, 100 СМС.

«LOVE UA Магнит» — 175 гривен в месяц. Содержит 20 Гб интернета и 4,3 Гб в роуминге, 1200 минут на звонки в сети оператора и другие номера по Украине, 100 СМС.

При переходе на любой из этих тарифов оператор предлагает выбрать две «Суперсилы».

Также оператор предлагает отдельные тарифные планы для людей от 60 лет или с инвалидностью.

«LOVE UA. Комфорт» — 140 гривен в месяц. Включает безлимитные звонки в сети оператора, 60 минут на звонки на другие мобильные и городские номера, 6 Гб интернета и 60 СМС.

«Любовь к родителям. Домашний» — 175 гривен в месяц. Тариф включает безлимитные звонки в сети оператора, 75 минут на звонки на другие номера по Украине, 7 Гб интернета и 75 СМС.

При переходе на один из этих тарифов, оператор также предлагает выбрать одну из «Суперсил»: 100 минут на другие сети и за границу, дополнительные гигабайты интернета ежемесячно или безлимит на социальные сети и мессенджеры.

У оператора «Киевстар» можно подключиться к тарифному плану за 75 гривен в месяц. В первые четыре месяца пользования плата составит всего 60 гривен в месяц. Но такое предложение доступно не для всех номеров — проверить это можно у мобильного оператора.

«ВОДАФОН»

Уже в этом году многие стандартные тарифные планы у мобильного оператора «Водафон» подорожали от 30 до 65 гривен. Сейчас оператор предлагает несколько акционных вариантов для своих пользователей.

«Joice Max» — 330 гривен на четыре недели. Включает безлимитный интернет на приложениях, 80 Гб мобильного интернета, 1400 минут на звонки в сети оператора. В течение шести месяцев с момента перехода в сеть, действует специальная стоимость — 180 гривен.

«Joice Pro» — 260 гривен на четыре недели. Содержит безлимитный интернет на приложения, 60 Гб мобильного интернета, 1200 минут на звонки в сети оператора и на другие. При переходе в сеть оператора полгода цена будет составлять — 160 гривен.

«Joice Start» — 200 гривен на четыре недели. Включает безлимитные звонки в сети оператора, безлимитный интернет для мобильных приложений, 1000 минут на звонки на другие сети и 20 Гб интернета. При подключении первые шесть месяцев тариф будет стоить 160 гривен.

«Turbo» — 180 гривен на четыре недели. Тариф включает безлимитные звонки в сети оператора, безлимитный интернет, 800 минут на звонки на другие сети. При подключении второго пакета услуг шесть месяцев тариф будет стоить 100 гривен.

Более выгодные предложения «Водафон» предлагает на контрактной основе. Некоторые из этих предлагаемых тарифов помогут на некоторое время сэкономить средства.

«Red Max» — 330 гривен в месяц. Включает 40 Гб интернета, 500 минут на звонки на другие сети, безлимитные звонки в сети оператора, 75 минут на международные звонки, 400 СМС. В течение года с момента перехода в сеть оператора действует стоимость — 180 гривен.

«Red Pro» — 260 гривен в месяц. Включает 40 Гб интернета, 350 минут на звонки на другие сети Украины, безлимитные звонки в сети, 50 минут на международные звонки, 250 СМС. Или 160 гривен в течение года с момента перехода в сеть оператора.

«Red Start» — 190 гривен в месяц. Тариф включает безлимитные звонки в сети, 200 минут на другие сети, 20 Гб интернета и 200 СМС. Переход с другого оператора на этот тариф дает возможность платить 120 гривен в месяц в течение года.

«Red Turbo» — 150 гривен в месяц. Включает безлимитные звонки в сети оператора, безлимитный интернет, 1000 минут на все сети Украины и 0,50 гривен за СМС. Или 100 гривен в месяц в течение первого года с момента подключения тарифа.

Также «Водафон» рекомендует своим абонентам внимательно следить за сообщениями, которые поступают от него. Иногда можно получить предложения акционных тарифных планов, например, за 80 гривен в месяц.

«ЛАЙФСЕЛЛ»

За год тарифы от «Лайфселл» сплошь не подорожали. Сейчас оператор предлагает выгодные условия для семейного использования, позволяющие подключить до пяти номеров в одну группу. Один счет для всех, индивидуальные лимиты на интернет, звонки и СМС для каждого члена семьи, а также три дня бесплатных разговоров.

«Смарт Семья L» — 500 гривен на четыре недели. Включает 50 Гб интернета, 1500 минут на звонки на другие номера, безлимит на сеть оператора и 1500 СМС.

«Смарт Семья M» — 425 гривен на четыре недели. Включает 30 Гб интернета, 750 минут на звонки на другие номера, безлимит на сеть оператора и 1000 СМС.

«Смарт Семья S» — 375 гривен на четыре недели. Включает 20 Гб интернета, 500 минут на звонки на другие номера, безлимит на сеть оператора и 500 СМС.

Для тех, кто много звонит и активно пользуется интернетом, есть классические тарифы:

«Свободный Лайф» — 325 гривен на четыре недели. Безлимитный интернет, 1600 минут на номера по Украине и безлимит на сеть оператора. Или 180 гривен при переносе номера с другого оператора и 275 гривен для контрактных клиентов.

«Смарт Лайф» — 225 гривен на четыре недели. В тарифе 25 Гб интернета, 800 минут на все мобильные номера по Украине, безлимит на социальные сети и бесплатная раздача интернета. Или 120 гривен при переносе номера и 175 гривен — для контрактных клиентов.

Для экономии на связи «Лайфселл» предлагает также специальные тарифы:

«Школьный Лайф» — 150 гривен на четыре недели. В тарифе действует 7 Гб интернета, безлимит на социальные сети, а также безлимит на два выбранных номера.

«Просто Лайф» — 160 гривен на четыре недели. Оператор предлагает 300 минут звонков на номера по Украине и 8 Гб интернета. Для контрактных клиентов стоимость 140 гривен, а при переносе номера — 90 гривен.

Также доступна услуга «Хендмейд» для настройки тарифного плана по индивидуальным потребностям. Например, базовый вариант с безлимитными звонками в сети, 100 минут на другие номера и 100 СМС будет стоить 140 гривен на четыре недели.

Обратите внимание!

Подключить тарифы по контракту можно только в магазине мобильного оператора. С собой иметь паспорт, идентификационный код и документ подтверждающий статус. Также звоните операторам, они могут предлагать индивидуальные акционные предложения по вашему номеру: