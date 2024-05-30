Мікроавтобус для морпіхів купила родина загиблого захисника

Мікроавтобус для морпіхів купила родина загиблого захисника

Родина загиблого бійця 35-ї бригади морської піхоти Віктора Вирлана з села Бокове Любашівської громади купила мікроавтобус для його побратимів.

Коли росіяни пішли повномасштабною війною, Віктор разом з багатьма односельцями одразу пішов у військкомат. Невдовзі він поповнив бойові ряди одеських морпіхів. Тоді завданням 35-ї бригади був захист південної частини Одещини, коли була ймовірність висадки ворожого десанту з моря. Згодом вони брали участь у боях на Миколаївщині та відзначилися на Херсонському напрямку. Бригада успішно виконувала бойові завдання і на Донецькому напрямку.

Матрос Віктор Вирлан проявив мужність на полях битв на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині. Відважно воював під Мар’їнкою, де, на жаль, загинув 3 листопада 2022-го.

Віктор навічно залишився 22-річним.

Віктор Вирлан

Його батько Михайло Татару і мати Олександра Вирлан, отримавши належні від держави виплати, придбали вкрай потрібний на передовій автомобіль, щоб підвозити боєприпаси та евакуйовувати поранених. Вони впевнені, що автівка допоможе рятуватиме життя бойових побратимів їхнього сина. 

Любашівська рада та волонтерська організація Архангела Михаїла також не залишились осторонь. Автівку завантажили та укомплектували всім необхідним. 

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk