Мікроавтобус для морпіхів купила родина загиблого захисника

Коли росіяни пішли повномасштабною війною, Віктор разом з багатьма односельцями одразу пішов у військкомат. Невдовзі він поповнив бойові ряди одеських морпіхів. Тоді завданням 35-ї бригади був захист південної частини Одещини, коли була ймовірність висадки ворожого десанту з моря. Згодом вони брали участь у боях на Миколаївщині та відзначилися на Херсонському напрямку. Бригада успішно виконувала бойові завдання і на Донецькому напрямку.

Матрос Віктор Вирлан проявив мужність на полях битв на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині. Відважно воював під Мар’їнкою, де, на жаль, загинув 3 листопада 2022-го.

Віктор навічно залишився 22-річним.

Його батько Михайло Татару і мати Олександра Вирлан, отримавши належні від держави виплати, придбали вкрай потрібний на передовій автомобіль, щоб підвозити боєприпаси та евакуйовувати поранених. Вони впевнені, що автівка допоможе рятуватиме життя бойових побратимів їхнього сина.

Любашівська рада та волонтерська організація Архангела Михаїла також не залишились осторонь. Автівку завантажили та укомплектували всім необхідним.