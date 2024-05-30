Микроавтобус для морпехов купила семья погибшего защитника

Когда россияне пошли полномасштабной войной, Виктор вместе со многими односельчанами сразу пошел в военкомат. Вскоре он пополнил боевые ряды одесских морпехов. Тогда задачей 35-й бригады была защита южной части Одесской области, когда была вероятность высадки вражеского десанта с моря. Впоследствии они участвовали в боях на Николаевщине и отличились на Херсонском направлении. Бригада успешно выполняла боевые задачи и на Донецком направлении.

Матрос Виктор Вирлан проявил мужество на полях сражений на Николаевщине, Херсонщине, Донетчине. Отважно воевал под Марьинкой, где, к сожалению, погиб 3 ноября 2022-го.

Виктор навечно остался 22-летним.

Его отец Михаил Татару и мать Александра Вирлан, получив положенные от государства выплаты, приобрели крайне необходимый на передовой автомобиль, чтобы подвозить боеприпасы и эвакуировать раненых. Они уверены, что автомобиль поможет спасать жизни боевых побратимов их сына.

Любашевский совет и волонтерская организация Архангела Михаила также не остались в стороне. Автомобиль загрузили и укомплектовали всем необходимым.