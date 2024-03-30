Мати загиблого воїна з Виноградного отримала орден сина

Згідно з Указом Президента України загиблому Герою з села Виноградне Кубейської громади Івану Дімітрову посмертно присвоєно державну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Нагороду матері загиблого воїна Василині Дімітровій вручили перший заступник голови Болградської адміністрації Валерій Єребакан, представник Болградського РТЦК та СП Віталій Невечеря, секретар Кубейської сільради Микола Арабаджи та староста села Виноградне Іван Михайлов.
Керівництво, рідні загиблого, учні, вчителі, мешканці села вшанували пам’ять героя хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку на місце поховання загиблого. Вічна пам’ять, честь і шана полеглому Герою!