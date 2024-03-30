Мать погибшего воина из Виноградного получила орден сына

Согласно Указу Президента Украины погибшему Герою из села Виноградное Кубейской громады Ивану Димитрову посмертно присвоена государственная награда — орден «За мужество» III степени за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.
Награду матери погибшего воина Василисе Димитровой вручили первый заместитель председателя Болградской администрации Валерий Еребакан, представитель Болградского РТЦК и СП Виталий Невечеря, секретарь Кубейского сельсовета Николай Арабаджи и староста села Виноградное Иван Михайлов.
Руководство, родные погибшего, ученики, учителя, жители села почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку на место захоронения погибшего. Вечная память, честь и почет павшему Герою!