Новости Одессы и Одесской области

Мать погибшего воина из Виноградного получила орден сына

Мать погибшего воина из Виноградного получила орден сына

Согласно Указу Президента Украины погибшему Герою из села Виноградное Кубейской громады Ивану Димитрову посмертно присвоена государственная награда — орден «За мужество» III степени за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

Награду матери погибшего воина Василисе Димитровой вручили первый заместитель председателя Болградской администрации Валерий Еребакан, представитель Болградского РТЦК и СП Виталий Невечеря, секретарь Кубейского сельсовета Николай Арабаджи и староста села Виноградное Иван Михайлов.

Руководство, родные погибшего, ученики, учителя, жители села почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку на место захоронения погибшего. Вечная память, честь и почет павшему Герою!

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
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