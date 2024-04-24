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Математика, що врятувала життя: історія виживання одесита в таборі Освенцим

Математика, що врятувала життя: історія виживання одесита в таборі Освенцим

Одеський математик Яків Трахтенберг, перебуваючи в нацистському концтаборі Освенцим, розробив систему швидкого рахунку, яка відома в усьому світі. Вона не тільки дає змогу робити в розумі складні обчислення, а й розвиває інтелект.

Покинув батьківщину через революцію

Про Якова Трахтенберга відомо дуже мало. Він народився в Одесі в червні 1888 року, і після гімназії вступив до Петербурзького гірничого інституту. Отримавши диплом з відзнакою, молодий фахівець був направлений інженером на машинобудівний Обухівський завод. Талановитий фахівець, Трахтенберг дуже швидко доріс до посади головного інженера.

Але тут почалася Перша світова війна, а потім грянула революція. Яків був переконаним пацифістом, що викликало роздратування у більшості людей, які його оточували. Адже за часів будь-яких революцій ті, хто налаштований на мирне вирішення проблем, виявляються не в честі. І Трахтенберг вирішив емігрувати в Європу. Він осів у Берліні, де йому довелося вивчити німецьку мову. Щоб полегшити процес, він розробив власну методику вивчення іноземних мов, яка використовується у світі й понині.

Трахтенберг влаштувався на роботу у видавництво, його запросили консультантом до групи експертів із питань, пов’язаних із Росією, і він навіть написав книгу про російську промисловість. У Берліні він одружився з дівчиною з багатої аристократичної родини, яку звали Аліса.

Коли до влади прийшов Гітлер, сім’ї Трахтенберга, який відкрито виступав проти фашизму, довелося виїхати до Відня. Тут грамотного фахівця прийняли з радістю, і запропонували роботу в редакції наукового журналу. Але коли нацизм дотягнувся і до Австрії, Трахтенбергу довелося тікати до Югославії.

Кола пекла в Освенцимі

1941 року фашисти заарештували Трахтенберга і відправили до Польщі, де будувався концтабір Освенцим. Разом із дружиною вченому довелося пройти всі кола пекла — у таборі щодня відбувалися розстріли, у печах крематоріїв і газових камерах гинули сотні людей, багато хто вмирав від голоду і жорстокого поводження. Щоб від усіх цих жахів не збожеволіти, Трахтенберг став займатися математикою. Усі розрахунки йому доводилося робити в розумі, оскільки дістати папір у таборі було неможливо. Тільки іноді Якову вдавалося знайти обривки обгорткового паперу або старих наказів, а хтось із ув’язнених подарував йому шматок хімічного олівця. У рідкісні вільні хвилини Трахтенберг працював над створенням системи, за якої будь-хто зміг би робити обчислення в розумі з використанням великих чисел.

Навесні 1944 року Трахтенберга внесли до списку смертників для газової камери. Його дружині вдалося якимось чином підкупити когось, і їх із Яковом перевели в інший табір — у Лейпциг, який не був табором смерті. Утім, вижити тут було не легше, ніж в Освенцимі, але з іншої причини. Перемога над фашизмом була не за горами, і союзницька авіація нещадно бомбила місто. І Трахтенберг із дружиною знову зважилися на втечу. Їм вдалося вибратися з табору, проте вони одразу ж напоролися на патруль. Життя Трахтенберга могло б на цьому й закінчитися, якби німецький офіцер не був математиком, знайомим із науковою діяльністю одесита. Трахтенберга перевели до трудового табору в Трієсті, де він працював на каменоломні, але він знову втік. Нарешті, йому вдалося перейти швейцарський кордон, і на цьому поневіряння вченого закінчилися.

Систему Трахтенберга взяли на озброєння банкіри

Яков Трахтенберг

Після закінчення війни Трахтенберг переїхав до Цюріха, де 1950 року заснував власний інститут математики. Тут він викладав основи свого методу і навчав студентів робити складні обчислення. Послухати його лекції приходили не тільки дорослі люди — в аудиторії можна було побачити навіть дітей.

Одного разу Яків Трахтенберг вирішив довести, що його систему може опанувати будь-яка людина, незалежно від розумового розвитку. Він взявся навчити розумово відсталого 10-річного хлопчика. За деякий час дитина не лише опанувала систему, а й підвищила свій рівень розвитку. Як пізніше підтвердили вчені, розрахунки в умі, що є основою системи Трахтенберга, покращують пам’ять і здатність до концентрації.

Про систему одеського математика американська журналістка Анна Кутлер написала книжку «Швидка система елементарної математики Трахтенберга», а лікарі рекомендують цю систему літнім пацієнтам, щоби тренувати розум і пам’ять, а також запобігти небажаним ефектам, що виникають у процесі старіння. Ба більше, у Швейцарії давно визнали унікальність і досконалість системи Трахтенберга, а його розробки досі використовують великі банки, великі компанії та податкові управління.

Студенти перемогли ЕОМ

Можливості методу Якова Трахтенберга продемонстрували швейцарські студенти, які влаштували змагання з обчислювальною машиною. У процесі змагання на швидкість і правильність арифметичних підрахунків за системою одесита, переможцями стали студенти.

Ирина Валентинова ПРОФІЛЬ
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