Математика, що врятувала життя: історія виживання одесита в таборі Освенцим

Покинув батьківщину через революцію

Про Якова Трахтенберга відомо дуже мало. Він народився в Одесі в червні 1888 року, і після гімназії вступив до Петербурзького гірничого інституту. Отримавши диплом з відзнакою, молодий фахівець був направлений інженером на машинобудівний Обухівський завод. Талановитий фахівець, Трахтенберг дуже швидко доріс до посади головного інженера.

Але тут почалася Перша світова війна, а потім грянула революція. Яків був переконаним пацифістом, що викликало роздратування у більшості людей, які його оточували. Адже за часів будь-яких революцій ті, хто налаштований на мирне вирішення проблем, виявляються не в честі. І Трахтенберг вирішив емігрувати в Європу. Він осів у Берліні, де йому довелося вивчити німецьку мову. Щоб полегшити процес, він розробив власну методику вивчення іноземних мов, яка використовується у світі й понині.

Трахтенберг влаштувався на роботу у видавництво, його запросили консультантом до групи експертів із питань, пов’язаних із Росією, і він навіть написав книгу про російську промисловість. У Берліні він одружився з дівчиною з багатої аристократичної родини, яку звали Аліса.

Коли до влади прийшов Гітлер, сім’ї Трахтенберга, який відкрито виступав проти фашизму, довелося виїхати до Відня. Тут грамотного фахівця прийняли з радістю, і запропонували роботу в редакції наукового журналу. Але коли нацизм дотягнувся і до Австрії, Трахтенбергу довелося тікати до Югославії.

Кола пекла в Освенцимі

1941 року фашисти заарештували Трахтенберга і відправили до Польщі, де будувався концтабір Освенцим. Разом із дружиною вченому довелося пройти всі кола пекла — у таборі щодня відбувалися розстріли, у печах крематоріїв і газових камерах гинули сотні людей, багато хто вмирав від голоду і жорстокого поводження. Щоб від усіх цих жахів не збожеволіти, Трахтенберг став займатися математикою. Усі розрахунки йому доводилося робити в розумі, оскільки дістати папір у таборі було неможливо. Тільки іноді Якову вдавалося знайти обривки обгорткового паперу або старих наказів, а хтось із ув’язнених подарував йому шматок хімічного олівця. У рідкісні вільні хвилини Трахтенберг працював над створенням системи, за якої будь-хто зміг би робити обчислення в розумі з використанням великих чисел.

Навесні 1944 року Трахтенберга внесли до списку смертників для газової камери. Його дружині вдалося якимось чином підкупити когось, і їх із Яковом перевели в інший табір — у Лейпциг, який не був табором смерті. Утім, вижити тут було не легше, ніж в Освенцимі, але з іншої причини. Перемога над фашизмом була не за горами, і союзницька авіація нещадно бомбила місто. І Трахтенберг із дружиною знову зважилися на втечу. Їм вдалося вибратися з табору, проте вони одразу ж напоролися на патруль. Життя Трахтенберга могло б на цьому й закінчитися, якби німецький офіцер не був математиком, знайомим із науковою діяльністю одесита. Трахтенберга перевели до трудового табору в Трієсті, де він працював на каменоломні, але він знову втік. Нарешті, йому вдалося перейти швейцарський кордон, і на цьому поневіряння вченого закінчилися.

Систему Трахтенберга взяли на озброєння банкіри

Після закінчення війни Трахтенберг переїхав до Цюріха, де 1950 року заснував власний інститут математики. Тут він викладав основи свого методу і навчав студентів робити складні обчислення. Послухати його лекції приходили не тільки дорослі люди — в аудиторії можна було побачити навіть дітей.

Одного разу Яків Трахтенберг вирішив довести, що його систему може опанувати будь-яка людина, незалежно від розумового розвитку. Він взявся навчити розумово відсталого 10-річного хлопчика. За деякий час дитина не лише опанувала систему, а й підвищила свій рівень розвитку. Як пізніше підтвердили вчені, розрахунки в умі, що є основою системи Трахтенберга, покращують пам’ять і здатність до концентрації.

Про систему одеського математика американська журналістка Анна Кутлер написала книжку «Швидка система елементарної математики Трахтенберга», а лікарі рекомендують цю систему літнім пацієнтам, щоби тренувати розум і пам’ять, а також запобігти небажаним ефектам, що виникають у процесі старіння. Ба більше, у Швейцарії давно визнали унікальність і досконалість системи Трахтенберга, а його розробки досі використовують великі банки, великі компанії та податкові управління.

Студенти перемогли ЕОМ

Можливості методу Якова Трахтенберга продемонстрували швейцарські студенти, які влаштували змагання з обчислювальною машиною. У процесі змагання на швидкість і правильність арифметичних підрахунків за системою одесита, переможцями стали студенти.