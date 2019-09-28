Наши люди: чем занимался одесский ученый в концлагере

Одесский математик Яков Трахтенберг, находясь в нацистском концлагере, разработал систему быстрого счета, которая известна во всем мире. Она не только позволяет делать в уме сложные вычисления, но и повышает коэффициент интеллекта.

Революция заставила покинуть родину

О Якове Трахтенберге известно очень мало. Он родился в Одессе в июне 1888 года, и после гимназии поступил в Петербургский горный институт. Получив диплом с отличием, молодой специалист был направлен инженером на машиностроительный Обуховский завод. Талантливый специалист, Трахтенберг очень быстро дорос до должности главного инженера.

Но тут началась Первая мировая война, а затем грянула революция. Яков был убежденным пацифистом, что вызывало раздражение у большинства окружавших его людей. Ведь во времена любых революций те, кто настроен на мирное решение проблем, оказываются не в чести. И Трахтенберг решил эмигрировать в Европу. Он осел в Берлине, где ему пришлось выучить немецкий язык. Чтобы облегчить процесс, он разработал собственную методику изучения иностранных языков, которая используется в мире и поныне.

Трахтенберг устроился на работу в издательство, его пригласили консультантом в группу экспертов по вопросам, связанным с Россией, и он даже написал книгу о российской промышленности. В Берлине он женился на девушке из богатой аристократической семьи, которую звали Алиса.

Когда к власти пришел Гитлер, семье Трахтенберга, открыто выступавшего против фашизма, пришлось уехать в Вену. Здесь грамотного специалиста приняли с радостью, и предложили работу в редакции научного журнала. Но когда нацизм дотянулся и до Австрии, Трахтенбергу пришлось бежать в Югославию.

От отчаяния спасла математика

В 1941 году фашисты арестовали Трахтенберга и отправили в Польшу, где строился концлагерь Освенцим. Вместе с женой ученому пришлось пройти все круги ада — в лагере ежедневно происходили расстрелы, в печах крематориев и газовых камерах гибли сотни людей, многие умирали от голода и жестокого обращения. Чтобы от всех этих ужасов не сойти с ума, Трахтенберг стал заниматься математикой. Все расчеты ему приходилось производить в уме, так как достать бумагу в лагере было невозможно. Только иногда Якову удавалось найти обрывки оберточной бумаги или старых приказов, а кто-то из заключенных подарил ему кусок химического карандаша. В редкие свободные минуты Трахтенберг работал над созданием системы, при которой любой смог бы делать вычисления в уме с использованием больших чисел.

Весной 1944 года Трахтенберга включили в список смертников для газовой камеры. Его жене удалось каким-то образом подкупить кого-то, и их с Яковом перевели в другой лагерь — в Лейпциг, который не был лагерем смерти. Впрочем, выжить здесь было не легче, чем в Освенциме, но по иной причине. Победа над фашизмом была не за горами, и союзническая авиация нещадно бомбила город. И Трахтенберг с женой снова решились на побег. Им удалось выбраться из лагеря, однако они тут же напоролись на патруль. Жизнь Трахтенберга могла бы на этом и закончиться, если бы немецкий офицер не был математиком, знакомым с научной деятельностью одессита. Трахтенберга перевели в трудовой лагерь в Триесте, где он работал на каменоломне, но он снова бежал. Наконец, ему удалось перейти швейцарскую границу, и на этом мытарства ученого закончились.

Систему Трахтенберга взяли на вооружение банкиры

После окончания войны Трахтенберг переехал в Цюрих, где в 1950 году основал собственный институт математики. Здесь он преподавал основы своего метода и обучал студентов производить сложнейшие вычисления. Послушать его лекции приходили не только взрослые люди — в аудитории можно было увидеть даже детей.

Однажды Яков Трахтенберг решил доказать, что его системой может овладеть любой человек, независимо от умственного развития. Он взялся обучить умственно отсталого 10-летнего мальчика. Через некоторое время ребенок не только освоил систему, но и повысил свой уровень развития. Как позже подтвердили ученые, расчеты в уме, что является основой системы Трахтенберга, улучшают память и способность к концентрации.

О системе одесского математика американская журналистка Анна Кутлер написала книгу «Быстрая система элементарной математики Трахтенберга», а врачи рекомендуют эту систему пожилым пациентам, чтобы тренировать ум и память, а также предотвратить нежелательные эффекты, возникающие в процессе старения. Более того, в Швейцарии давно признали уникальность и совершенство системы Трахтенберга, а его разработки до сих пор используют крупные банки, большие компании и налоговые управления.

Студенты победили ЭВМ

Возможности метода Якова Трахтенберга продемонстрировали швейцарские студенты, устроившие соревнование с вычислительной машиной. В процессе состязания на скорость и правильность арифметических подсчетов по системе одессита, победителями стали студенты.