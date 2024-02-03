Уголок старой Одессы и наша Кирха: окунитесь в «Море акварели» (фоторепортаж)

«Море акварели» – так называется выставка, которая проходит в выставочном зале Одесской областной организации Национального союза художников Украины на Торговой, 2. Вход – свободный.

Да, перед нами – целое море работ украинских и зарубежных авторов… Как услышала, покидая это акварельное разнообразие, «здесь все полнится жизнью». Услышала – в который раз убедилась, как же нужно сейчас, во время войны, все то, что о главном – о жизни…

Такие разные авторы, такие разные работы… Взгляд словно сам собой останавливается, ищет то, что найдет отклик в душе, словно поделится настроением.

Выходишь из выставочного зала – будто что-то важное-важное приобрел. Может, действительно, то, что наполнено жизнью?..

А еще так интересно, когда уголки родного города показаны художником словно из какого-то неизвестного уголка.

Мой ли это Уголок старой Одессы, знаком ли мне такой взгляд на Старопортофранковский сквер?.. Моя ли это зима или осень?

От работы до работы… И будто погружаешься в изображение чего-то, казалось бы, такого знакомого, что вдруг становится чем-то совершенно новым. Или наоборот…

Выставка продлится до 9 февраля. Выставочный зал на Торговой, 2 работает без выходных.

Напомним, ранее в Одессе открылась выставка памяти Аллы Крикун.

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