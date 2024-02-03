Новости Одессы и Одесской области

Уголок старой Одессы и наша Кирха: окунитесь в «Море акварели» (фоторепортаж)

Уголок старой Одессы и наша Кирха: окунитесь в «Море акварели» (фоторепортаж)

Сочный гранат и пейзаж, дышащий осенью… Одесская Кирха и Уголок старой Одессы, полный тайн… И еще – целое «Море акварели»…

«Море акварели» – так называется выставка, которая проходит в выставочном зале Одесской областной организации Национального союза художников Украины на Торговой, 2. Вход – свободный.

Да, перед нами – целое море работ украинских и зарубежных авторов… Как услышала, покидая это акварельное разнообразие, «здесь все полнится жизнью». Услышала – в который раз убедилась, как же нужно сейчас, во время войны, все то, что о главном – о жизни…

Выставка «Море акварели» в Одессе-4
Выставка «Море акварели» в Одессе-2
Выставка «Море акварели» в Одессе
Выставка «Море акварели» в Одессе-3
Выставка «Море акварели» в Одессе-5

Такие разные авторы, такие разные работы… Взгляд словно сам собой останавливается, ищет то, что найдет отклик в душе, словно поделится настроением.

Выходишь из выставочного зала – будто что-то важное-важное приобрел. Может, действительно, то, что наполнено жизнью?..

Выставка «Море акварели» в Одессе-6
Выставка «Море акварели» в Одессе-7
Выставка «Море акварели» в Одессе-8
Выставка «Море акварели» в Одессе-9
Выставка «Море акварели» в Одессе-10

А еще так интересно, когда уголки родного города показаны художником словно из какого-то неизвестного уголка.

Мой ли это Уголок старой Одессы, знаком ли мне такой взгляд на Старопортофранковский сквер?.. Моя ли это зима или осень?

От работы до работы… И будто погружаешься в изображение чего-то, казалось бы, такого знакомого, что вдруг становится чем-то совершенно новым. Или наоборот…

Выставка «Море акварели» в Одессе-11
Выставка «Море акварели» в Одессе-12
Выставка «Море акварели» в Одессе-13
Выставка «Море акварели» в Одессе-14
Выставка «Море акварели» в Одессе-15

Выставка продлится до 9 февраля. Выставочный зал на Торговой, 2 работает без выходных.

Напомним, ранее в Одессе открылась выставка памяти Аллы Крикун.

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить