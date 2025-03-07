Світанок восьмого березня вас запрошує зустріти найромантичніший піаніст Ігор Янчук, який буде грати на плитах Ланжерону. Продовжити цей день пропонуємо з користю на форумі для переселенців і не тільки. Після обіду можна провести час в бібліотеці Грушевського на лекції про видатних жінок. А в неділю на вас чекає фестиваль зустрічі весни та концерт Романа Капітонова в галереї Міського саду.

Що: «Серце моє в дорозі» творчий вечір Станіслава Стриженюка

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 7 березня, 15:00

Що: Презентація творчості Лесі Тимохової

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 7 лютого, 16:00

Що: Концерт Ігоря Янчука

Де: Пляж Ланжерон

Коли: 7 березня, 16:30

Що: Концерт Ігоря Янчука «Піаносвітанок і Музика Людовіка Ейна»уді

Де: Пляж Ланжерон

Коли: 8 березня, 6:23



Що: Форум PROРозвиток

Де: Реєстрація

Коли: 8 березня, 10:00

Що: Концерт присвячений жінкам

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 8 березня, 13:00

Що: Творча зустріч з Мариною Забуреною

Де: Академіка Корольова, 46, Обласна бібліотека для юнацтва

Коли: 8 березня, 14:00



Що: Лекція «Їх імена в історії: слідами видатних жінок»

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 8 березня, 14:00



Що: More Fest весна – День підтримки покинутих тварин

Де: Парк Марка Твена

Коли: 9 березня, 12:00

Що: Роман Капітонов – весняний концерт

Де: Міський сад, галерея Art Odesa

Коли: 9 березня, 18:00

