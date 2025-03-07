Світанок восьмого березня вас запрошує зустріти найромантичніший піаніст Ігор Янчук, який буде грати на плитах Ланжерону. Продовжити цей день пропонуємо з користю на форумі для переселенців і не тільки. Після обіду можна провести час в бібліотеці Грушевського на лекції про видатних жінок. А в неділю на вас чекає фестиваль зустрічі весни та концерт Романа Капітонова в галереї Міського саду.
Що: «Серце моє в дорозі» творчий вечір Станіслава Стриженюка
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 7 березня, 15:00
Що: Презентація творчості Лесі Тимохової
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 7 лютого, 16:00
Що: Концерт Ігоря Янчука
Де: Пляж Ланжерон
Коли: 7 березня, 16:30
Що: Концерт Ігоря Янчука «Піаносвітанок і Музика Людовіка Ейна»уді
Де: Пляж Ланжерон
Коли: 8 березня, 6:23
Що: Форум PROРозвиток
Де: Реєстрація
Коли: 8 березня, 10:00
Що: Концерт присвячений жінкам
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 8 березня, 13:00
Що: Творча зустріч з Мариною Забуреною
Де: Академіка Корольова, 46, Обласна бібліотека для юнацтва
Коли: 8 березня, 14:00
Що: Лекція «Їх імена в історії: слідами видатних жінок»
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 8 березня, 14:00
Що: More Fest весна – День підтримки покинутих тварин
Де: Парк Марка Твена
Коли: 9 березня, 12:00
Що: Роман Капітонов – весняний концерт
Де: Міський сад, галерея Art Odesa
Коли: 9 березня, 18:00