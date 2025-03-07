Рассвет восьмого марта вас приглашает встретить самый романтичный пианист Игорь Янчук, который будет играть на плитах Ланжерона. Продолжить этот день предлагаем с пользой на форуме для переселенцев и не только. После обеда можно провести время в библиотеке Грушевского на лекции о выдающихся женщинах. А в воскресенье вас ждет фестиваль встречи весны и концерт Романа Капитонова в галерее Городского сада.
Что: «Сердце мое в пути» творческий вечер Станислава Стриженюка
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 7 марта, 15:00
Что: Презентация творчества Леси Тимоховой
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 7 февраля, 16:00
Что: Концерт Игоря Янчука
Где: Пляж Ланжерон
Когда: 7 марта, 16:30
Что: Концерт Игоря Янчука «Пианрассвет и Музыка Людовика Эйна»
Где: Пляж Ланжерон
Когда: 8 марта, 6:23
Что: Форум PROРазвитие
Где: Регистрация
Когда: 8 марта, 10:00
Что: Концерт, посвященный женщинам
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 8 марта, 13:00
Что: Творческая встреча с Мариной Забуреной
Где: Академика Королева, 46, Областная библиотека для юношества
Когда: 8 марта, 14:00
Что: Лекция «Их имена в истории: по следам выдающихся женщин»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 8 марта, 14:00
Что: More Fest весна – День поддержки заброшенных животных
Где: Парк Марка Твена
Когда: 9 марта, 12:00
Что: Роман Капитонов – весенний концерт
Где: Городской сад, галерея Art Odesa
Когда: 9 марта, 18:00