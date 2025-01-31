Також в суботу пройде дискусія із родинами загиблих героїв щодо роботи над увічненням памʼяті наших воїнів.
Щодо інших подій, то на вас чекатимуть бібліотеки, арт галереї та арт простори.
Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися. Гарних та плідних вам вихідних.
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Що: Концерт за участю Валерія Черніса та Сергія Меншагіна
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 31 січня, 17:00
Що: Читка пʼєси «Молочайник»
Де: Грецька, 30, магазин «Незалежні»
Коли: 31 січня, 18:00
Реєстрація
Що: Прем’єра фільму «Вода забере»
Де: Розумовська, 31, магазин Gorgany
Коли: 31 січня, 19:00
Посилання на реєстрацію
Що: Навчальна програма «Створюйте. Дійте. Впливайте: 5 кроків для запуску вашої організації/проекту»
Де: Єврейська, 49, простір спільнот “На часі”
Коли: 1 лютого, 10:30
Реєстрація
Що: Екскурсія по музею Одеського трамваю
Де: Олексіївська площа, 21-а, Депо
Коли: 1 лютого, 12:00
Що: Movie night in Odesa
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека, Window of America
Коли: 1 лютого, 14:00
Що: Дискусія – зустріч з родинами загиблих «Пам’ять у камені: військові поховання як дзеркало історії»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 1 лютого, 15:00
Що: Творчий вечір Галини Верд «СНИ ВІЙНИ»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 1 лютого, 16:00
Що: Презентація збірки «БОСХ»
Де: Міський сад, галерея ArtOdesa
Коли: 2 лютого, 16:00
Що: Творча зустріч з Віктором Гоманюком
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 3 лютого, 14:00