Очередная остановка на пересечении второго и последнего зимнего месяцев. Еще немного и наступит долгожданная весна. А пока планируем свои выходные, которые должны быть активными, плодотворными и чрезвычайно полезными, ведь в субботу продолжается программа, которая поможет вам открытую организацию.

Также в субботу пройдет дискуссия с семьями погибших героев по работе над увековечением памяти наших воинов.

Что касается других событий, то вас ждут библиотеки, арт галереи и арт пространства.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться. Хороших и плодотворных вам выходных.

Что: Концерт с участием Валерия Черниса и Сергея Меншагина

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 31 января, 17:00

Что: Читка пьесы «Молочайник»

Где: Греческая, 30, магазин «Независимые»

Когда: 31 января, 18:00

Регистрация

Что: Премьера фильма «Вода заберет»

Где: Разумовская, 31, магазин Gorgany

Когда: 31 января, 19:00

Ссылка на регистрацию



Что: Учебная программа «Создайте. Действуйте. Влияйте: 5 шагов для запуска вашей организации/проекта»

Где: Еврейская, 49, пространство сообществ «Времени»

Когда: 1 февраля, 10:30

Регистрация

Что: Экскурсия по музею Одесского трамвая

Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо

Когда: 1 февраля, 12:00



Что: Movie night in Odesa

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека, Window of America

Когда: 1 февраля, 14:00



Что: Дискуссия – встреча с семьями погибших «Память в камне: военные захоронения как зеркало истории»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 1 февраля, 15:00



Что: Творческий вечер Галины Верд «СНЫ ВОЙНЫ»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 1 февраля, 16:00

Что: Презентация сборника «БОСХ»

Где: Городской сад, галерея ArtOdesa

Когда: 2 февраля, 16:00

Что: Творческая встреча с Виктором Гоманюком

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 3 февраля, 14:00

