Очередная остановка на пересечении второго и последнего зимнего месяцев. Еще немного и наступит долгожданная весна. А пока планируем свои выходные, которые должны быть активными, плодотворными и чрезвычайно полезными, ведь в субботу продолжается программа, которая поможет вам открытую организацию.
Также в субботу пройдет дискуссия с семьями погибших героев по работе над увековечением памяти наших воинов.
Что касается других событий, то вас ждут библиотеки, арт галереи и арт пространства.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться. Хороших и плодотворных вам выходных.
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Что: Концерт с участием Валерия Черниса и Сергея Меншагина
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 31 января, 17:00
Что: Читка пьесы «Молочайник»
Где: Греческая, 30, магазин «Независимые»
Когда: 31 января, 18:00
Регистрация
Что: Премьера фильма «Вода заберет»
Где: Разумовская, 31, магазин Gorgany
Когда: 31 января, 19:00
Ссылка на регистрацию
Что: Учебная программа «Создайте. Действуйте. Влияйте: 5 шагов для запуска вашей организации/проекта»
Где: Еврейская, 49, пространство сообществ «Времени»
Когда: 1 февраля, 10:30
Регистрация
Что: Экскурсия по музею Одесского трамвая
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
Когда: 1 февраля, 12:00
Что: Movie night in Odesa
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека, Window of America
Когда: 1 февраля, 14:00
Что: Дискуссия – встреча с семьями погибших «Память в камне: военные захоронения как зеркало истории»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 1 февраля, 15:00
Что: Творческий вечер Галины Верд «СНЫ ВОЙНЫ»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 1 февраля, 16:00
Что: Презентация сборника «БОСХ»
Где: Городской сад, галерея ArtOdesa
Когда: 2 февраля, 16:00
Что: Творческая встреча с Виктором Гоманюком
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 3 февраля, 14:00