Концерти, виставка, екскурсія: куди безплатно сходити в Одесі 8-11 вересня 

Концерти, фестивалі, оздоровчі програми. Цими вихідними буде чим зайнятися всій родині, від наймолодших до найстарших. Уважно передивіться афішу, зареєструйтесь, де це необхідно і відпочивайте з користю та задоволенням.
Що: Український клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 8 вересня, 13:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=687056173455803&set=a.458316966329726
Що: Український натюрморт Дениса Недолуженка
Де: Буніна, 12, Двір 12/2
Коли: 8 вересня, 15:00
https://fb.me/e/4ugeJy8dB
Що: Франкові читання
Де: Катеринінська, 67, Універсальна читальна зала
Коли: 8 вересня, 15:00
https://fb.me/e/g9oHm9UbH
Що: Відкриття виставки “2029”
Де: Соборна пл, 2, галерея “Діалоги”
Коли: 8 вересня, 17:00
https://fb.me/e/8HjjHZIXB
Що: Вечір кіно у Зеленому
Де: Зелений театр, парк Шевченко
Коли: 8 вересня, 20:00
https://t.me/sem_sorok/5466
Що: Екскурсія “Козацький некрополь”
Де: Зустріч Херсонський сквер, кінцева 20 трамваю
Коли: 9 вересня, 9:45
Запис у Наталії Михайленко https://www.facebook.com/andriana.natali
https://fb.me/e/1nVqsY3om
Що: Поетичні читання Світлани Поваляєвої та Евеліни Ганської
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 9 вересня, 14:00
https://fb.me/e/3MWKlynk4
Що: Музична програма “Свіжий вітер”
Де: Преображенська, 35-а, Бібліотека Багрицького
Коли: 9 вересня, 16:00
https://fb.me/e/31ud7KLmY
Що: Показ анімації для дітей 7-9 років
Де: Фонтанська дор, 3, PMA Odesa HUB
Коли: 9 вересня, 16:00
Реєстрація обов’язкова: https://cutt.ly/VwhNYao7
https://fb.me/e/1oI2RGJuv
Що: Територія відновлення
Де: Зелений театр, Парк Шевченка
Коли: 10 вересня, 9:30 – 13:30
Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Fsb2rJ_uiu6iL-raQqz-l9pR1t9SdePzObSS2KAgU4VSWQ/viewform
https://t.me/afficherodessa/3545
Що: Концерт старовинної музики
Де: Катерининська, 33/1, Собор Успіння Діви Марії
Коли: 10 вересня, 14:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=9855899684480379&set=a.578717912198649
Що: Концерт
Де: Міський сад, Ротонда
Коли: 10 вересня, 14:00
https://t.me/sem_sorok/5458
Що: День підтримки переселенців
Де: Парк Горького
Коли: 10 вересня. 17:00
https://t.me/sem_sorok/5445
Що: Народознавча зустріч
Де: Філатова, 1-а, Читальна зала ОННБ
Коли: 11 вересня, 12:00
https://fb.me/e/3a0KUIk1k
Що: Кінофестиваль українського короткого метру “Бруківка”
Де: Ольгіївська, 23, Будинок клоунів
Коли: 11 вересня, 18:00
https://fb.me/e/1t2OkmsKj