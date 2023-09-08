Концерти, виставка, екскурсія: куди безплатно сходити в Одесі 8-11 вересня 

Концерти, фестивалі, оздоровчі програми. Цими вихідними буде чим зайнятися всій родині, від наймолодших до найстарших. Уважно передивіться афішу, зареєструйтесь, де це необхідно і відпочивайте з користю та задоволенням.

Що: Український клуб

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 8 вересня, 13:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=687056173455803&set=a.458316966329726

Що: Український натюрморт Дениса Недолуженка

Де: Буніна, 12, Двір 12/2

Коли: 8 вересня, 15:00

https://fb.me/e/4ugeJy8dB

Що: Франкові читання

Де: Катеринінська, 67, Універсальна читальна зала

Коли: 8 вересня, 15:00

https://fb.me/e/g9oHm9UbH

Що: Відкриття виставки “2029”

Де: Соборна пл, 2, галерея “Діалоги”

Коли: 8 вересня, 17:00

https://fb.me/e/8HjjHZIXB

Що: Вечір кіно у Зеленому

Де: Зелений театр, парк Шевченко

Коли: 8 вересня, 20:00

https://t.me/sem_sorok/5466

Що: Екскурсія “Козацький некрополь”

Де: Зустріч Херсонський сквер, кінцева 20 трамваю

Коли: 9 вересня, 9:45

Запис у Наталії Михайленко https://www.facebook.com/andriana.natali

https://fb.me/e/1nVqsY3om

Що: Поетичні читання Світлани Поваляєвої та Евеліни Ганської

Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей

Коли: 9 вересня, 14:00

https://fb.me/e/3MWKlynk4

Що: Музична програма “Свіжий вітер”

Де: Преображенська, 35-а, Бібліотека Багрицького

Коли: 9 вересня, 16:00

https://fb.me/e/31ud7KLmY

Що: Показ анімації для дітей 7-9 років

Де: Фонтанська дор, 3, PMA Odesa HUB

Коли: 9 вересня, 16:00

Реєстрація обов’язкова: https://cutt.ly/VwhNYao7

https://fb.me/e/1oI2RGJuv

Що: Територія відновлення

Де: Зелений театр, Парк Шевченка

Коли: 10 вересня, 9:30 – 13:30

Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Fsb2rJ_uiu6iL-raQqz-l9pR1t9SdePzObSS2KAgU4VSWQ/viewform

https://t.me/afficherodessa/3545

Що: Концерт старовинної музики

Де: Катерининська, 33/1, Собор Успіння Діви Марії

Коли: 10 вересня, 14:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=9855899684480379&set=a.578717912198649

Що: Концерт

Де: Міський сад, Ротонда

Коли: 10 вересня, 14:00

https://t.me/sem_sorok/5458

Що: День підтримки переселенців

Де: Парк Горького

Коли: 10 вересня. 17:00

https://t.me/sem_sorok/5445

Що: Народознавча зустріч

Де: Філатова, 1-а, Читальна зала ОННБ

Коли: 11 вересня, 12:00

https://fb.me/e/3a0KUIk1k

Що: Кінофестиваль українського короткого метру “Бруківка”

Де: Ольгіївська, 23, Будинок клоунів

Коли: 11 вересня, 18:00

https://fb.me/e/1t2OkmsKj