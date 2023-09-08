Концерты, выставка, экскурсия: куда бесплатно сходить в Одессе 8-11 сентября

Концерты, фестивали, оздоровительные программы. В эти выходные будет чем заняться всей семье, от самых молодых до самых старших. Внимательно просмотрите афишу, зарегистрируйтесь, где это необходимо и отдыхайте с пользой и удовольствием.
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 сентября, 13:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=687056173455803&set=a.458316966329726
Что: Украинский натюрморт Дениса Недолуженко
Где: Бунина, 12, Двор 12/2
Когда: 8 сентября, 15:00
https://fb.me/e/4ugeJy8dB
Что: Франковые чтения
Где: Екатерининская, 67, Универсальный читальный зал
Когда: 8 сентября, 15:00
https://fb.me/e/g9oHm9UbH
Что: Открытие выставки “2029”
Где: Соборная пл, 2, галерея “Диалоги”
Когда: 8 сентября, 17:00
https://fb.me/e/8HjjHZIXB
Что: Вечер кино в Зеленом
Где: Зеленый театр, парк Шевченко
Когда: 8 сентября, 20:00
https://t.me/sem_sorok/5466
Что: Экскурсия “Казацкий некрополь”
Где: Встреча Херсонский сквер, конечная 20 трамвая
Когда: 9 сентября, 9:45
Запись у Натальи Михайленко https://www.facebook.com/andriana.natali
https://fb.me/e/1nVqsY3om
Что: Поэтические чтения Светланы Поваляевой и Эвелины Ганской
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 9 сентября, 14:00
https://fb.me/e/3MWKlynk4
Что: Музыкальная программа “Свежий ветер”
Где: Преображенская, 35-я, Библиотека Багрицкого
Когда: 9 сентября, 16:00
https://fb.me/e/31ud7KLmY
Что: Показ анимации для детей 7-9 лет
Где: Фонтанский дор, 3, PMA Odesa HUB
Когда: 9 сентября, 16:00
Регистрация обязательна: https://cutt.ly/VwhNYao7
https://fb.me/e/1oI2RGJuv
Что: Территория восстановления
Где: Зеленый театр, Парк Шевченко
Когда: 10 сентября, 9:30 — 13:30
Регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Fsb2rJ_uiu6iL-raQqz-l9pR1t9SdePzObSS2KAgU4VSWQ/viewform
https://t.me/afficherodessa/3545
Что: Концерт старинной музыки
Где: Екатерининская, 33/1, Собор Успения Девы Марии
Когда: 10 сентября, 14:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=9855899684480379&set=a.578717912198649
Что: Концерт
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 10 сентября, 14:00
https://t.me/sem_sorok/5458
Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 10 сентября. 17:00
https://t.me/sem_sorok/5445
Что: Народоведческая встреча
Где: Филатов, 1-й, Читальный зал ОННБ
Когда: 11 сентября, 12:00
https://fb.me/e/3a0KUIk1k
Что: Кинофестиваль украинского короткого метра «Бруковка»
Где: Ольгиевская, 23, Дом клоунов
Когда: 11 сентября, 18:00
https://fb.me/e/1t2OkmsKj