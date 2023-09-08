Концерты, выставка, экскурсия: куда бесплатно сходить в Одессе 8-11 сентября

Концерты, фестивали, оздоровительные программы. В эти выходные будет чем заняться всей семье, от самых молодых до самых старших. Внимательно просмотрите афишу, зарегистрируйтесь, где это необходимо и отдыхайте с пользой и удовольствием.

Что: Украинский клуб

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 8 сентября, 13:00

https://www.facebook.com/photo?fbid=687056173455803&set=a.458316966329726

Что: Украинский натюрморт Дениса Недолуженко

Где: Бунина, 12, Двор 12/2

Когда: 8 сентября, 15:00

https://fb.me/e/4ugeJy8dB

Что: Франковые чтения

Где: Екатерининская, 67, Универсальный читальный зал

Когда: 8 сентября, 15:00

https://fb.me/e/g9oHm9UbH

Что: Открытие выставки “2029”

Где: Соборная пл, 2, галерея “Диалоги”

Когда: 8 сентября, 17:00

https://fb.me/e/8HjjHZIXB

Что: Вечер кино в Зеленом

Где: Зеленый театр, парк Шевченко

Когда: 8 сентября, 20:00

https://t.me/sem_sorok/5466

Что: Экскурсия “Казацкий некрополь”

Где: Встреча Херсонский сквер, конечная 20 трамвая

Когда: 9 сентября, 9:45

Запись у Натальи Михайленко https://www.facebook.com/andriana.natali

https://fb.me/e/1nVqsY3om

Что: Поэтические чтения Светланы Поваляевой и Эвелины Ганской

Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей

Когда: 9 сентября, 14:00

https://fb.me/e/3MWKlynk4

Что: Музыкальная программа “Свежий ветер”

Где: Преображенская, 35-я, Библиотека Багрицкого

Когда: 9 сентября, 16:00

https://fb.me/e/31ud7KLmY

Что: Показ анимации для детей 7-9 лет

Где: Фонтанский дор, 3, PMA Odesa HUB

Когда: 9 сентября, 16:00

Регистрация обязательна: https://cutt.ly/VwhNYao7

https://fb.me/e/1oI2RGJuv

Что: Территория восстановления

Где: Зеленый театр, Парк Шевченко

Когда: 10 сентября, 9:30 — 13:30

Регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Fsb2rJ_uiu6iL-raQqz-l9pR1t9SdePzObSS2KAgU4VSWQ/viewform

https://t.me/afficherodessa/3545

Что: Концерт старинной музыки

Где: Екатерининская, 33/1, Собор Успения Девы Марии

Когда: 10 сентября, 14:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=9855899684480379&set=a.578717912198649

Что: Концерт

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 10 сентября, 14:00

https://t.me/sem_sorok/5458

Что: День поддержки переселенцев

Где: Парк Горького

Когда: 10 сентября. 17:00

https://t.me/sem_sorok/5445

Что: Народоведческая встреча

Где: Филатов, 1-й, Читальный зал ОННБ

Когда: 11 сентября, 12:00

https://fb.me/e/3a0KUIk1k

Что: Кинофестиваль украинского короткого метра «Бруковка»

Где: Ольгиевская, 23, Дом клоунов

Когда: 11 сентября, 18:00

https://fb.me/e/1t2OkmsKj