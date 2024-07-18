Концерты и ледовое шоу: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 19 — 21 июля

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20 июля — 25 августа, 17:00. Ледовое королевство. Цирк

Настоящее чудо! Среди аномальной жары — настоящее ледовое шоу в одесском цирке! Кажется, такое представление не нуждается в дополнительной рекламе!

20 июля, 6:00-23:00. YOGA Day & night MARKET. Пляж Дельфин

Целый день в медитациях, упражнениях и общении с близкими по духу людьми. Это очень важно для психологического комфорта, баланса и восстановления после тяжелой недели.

20 июля, 18:00. Day Time с оркестром. Аркадия. Ротонда

Нестандартное событие впервые состоится в Аркадии — сочетание электронной музыки с симфоническим оркестром. И все это под легкий морской бриз на закате солнца!

20 июля, 18:00. Шедевры старинной музыки. Ботанический сад. Новая территория

Новый концерт из серии благотворительных концертов на восстановление Ботанического сада. На этот раз среди цветов и зеленых деревьев будут звучать волшебные виолончель и флейта в исполнении маэстро Артема Калуцкого (виолончель) и Анны Сухановой (флейта). На лестнице особняка-дачи Папудова в самом сердце БотСада музыканты воссоздадут для вас магию музыки старинных мастеров.

21 июля, 19:00. MamaRika. Центр Union

MamaRika — популярная украинская pop- и r’n’b-певица, блогерша. Нежная и трогательная MamaRika покорит чувственным исполнением ваших любимых композиций «На руках», «Сын», «Как ты там живешь», «Счастье», «Заря» и других проникновенных песен. Это хиты, которые не покидают топов радиостанций и стриминговых ресурсов.

Приходите, чтобы получить незабываемые впечатления и пообщаться с любимой певицей в уютной атмосфере.

