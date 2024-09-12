Новини Одеси та Одеської області

Кінні перегони та спектакль у підземеллі: топ-5 яскравих подій в Одесі, які варто відвідати 13-15 вересня

Кінні перегони та спектакль у підземеллі: топ-5 яскравих подій в Одесі, які варто відвідати 13-15 вересня

Якщо ви переживали, що з початком осені культурних подій в місті поменшає, то ви були не праві. Цими вихідними місто просто насичено концертами, фестивалями, неординарними подіями. Ми відібрали для вас найцікавіші.

Так, в Ботанічному саді після невеличкої перерви знову буде лунати класична музика. В Будинку вчених пройде благодійний осінній арт-маркет на підтримку Будинку вчених, а в культурному центрі Union – благодійний фестиваль Made in Odesa. Ми також раді анонсувати кінні змагання на Одеському іподромі. Вони продуть в форматі open air фестиваля з розвагами для всієї родини та концертом. Ну і любителі театру, думаємо, зрадіють на початок сезону в підземному, незалежному одеському арт просторі ТЕО. Долучайтесь!

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

13 вересня, 15:00- 21:00. Фестиваль Made in Odesa Культурний центр Union

Одеситам є чим пишатися. Саме тому ви побачите краще, що є в нашому місті: кращі компанії, майстрів та підприємців зі своїми послугами та продуктами, смачний фуд-корт, виступ коміка Богдана Богаченко, концерт Марини KRUT.
Також ви зможете взяти участь в благодійному аукціоні, який проведе шоумен Андрій Шабанов.
афіша
13-14 вересня, 18:00. Премʼєра вистави “Урок Фауста”. Театральний простір ТЕО

Більше року театральний простір ТЕО оговкувався після бомбардування.І ось, нарешті, тут запланована подія – прем’єра моновистави Євгена Баля “Урок Фауста”. Євген – актор, режисер, багато працював на культовому Гоголь фесті. Сподіваємось на захоплюючу подорож в невідомий світ.
афіша14 – 15 вересня. 11:00 – 21:00. Арт- фестиваль “Затишок”. Будинок вчених.

В затишному дворику Будинку вчених вже не вперше проходить цей захід. Цього разу організатори підготували виставку картин, музику, круті бренди, фудкорт, розваги для дітей і ваших гавчиків. Також всі два дні ви зможете відвідати екскурсії палацом, лекції від мистецтвознавців, майстер класи від одеських майстрів.
Фестиваль направлений на відновлення та підтримку Будинку вчених після ракетної атаки рф.
афіша14 вересня, 12:00. ​​32-і Всеукраїнські кінні змагання – live концерт Julia Nelson. Одеський іподром.

Якщо ви не знали, чи працює в нашому місті іподором, відповідаємо – працює. І цієї суботи ви можете впевнитися в цьому особисто, адже вас запрошують на кінні перегона та концерт популярної співачки. Цікаво буде всій родині, адже на локації будуть працювати ярмарок, фуд корт та активності для дітей та дорослих.
афіша14 вересня 16:00. Концерт “Мандри садами світу”. Ботанічний сад. Нова територія.

Музика та природа підштовхують нас до подорожі крізь ілюзії, інтелект та емоції до містичного досвіду, де ми нарешті бачимо чистоту, притаманну кожному. Можливо, це і є засобом досягнення свободи та з’єднання нас з тим, що є хорошого у кожному з нас. Відчути це ви зможете особисто під час цього концерту, де будуть лунати золоті шедеври світової класики: В. А. Моцарт, Ф. Ліст, К. Дебюссі, Ф. Шопен, М. Скорик та інші

Музичний арт-еко-проект LIVE AT BOTANIC – МУЗИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТА РОСЛИН є благодійним та спрямований на підтримку людей, рослин та Ботанічного саду Одеського національного університету після обстрілу рф.
афіша

 

Avatar photo
Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk