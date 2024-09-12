Кінні перегони та спектакль у підземеллі: топ-5 яскравих подій в Одесі, які варто відвідати 13-15 вересня

Так, в Ботанічному саді після невеличкої перерви знову буде лунати класична музика. В Будинку вчених пройде благодійний осінній арт-маркет на підтримку Будинку вчених, а в культурному центрі Union – благодійний фестиваль Made in Odesa. Ми також раді анонсувати кінні змагання на Одеському іподромі. Вони продуть в форматі open air фестиваля з розвагами для всієї родини та концертом. Ну і любителі театру, думаємо, зрадіють на початок сезону в підземному, незалежному одеському арт просторі ТЕО. Долучайтесь!

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

13 вересня, 15:00- 21:00. Фестиваль Made in Odesa Культурний центр Union

Одеситам є чим пишатися. Саме тому ви побачите краще, що є в нашому місті: кращі компанії, майстрів та підприємців зі своїми послугами та продуктами, смачний фуд-корт, виступ коміка Богдана Богаченко, концерт Марини KRUT.

Також ви зможете взяти участь в благодійному аукціоні, який проведе шоумен Андрій Шабанов.



13-14 вересня, 18:00. Премʼєра вистави “Урок Фауста”. Театральний простір ТЕО

Більше року театральний простір ТЕО оговкувався після бомбардування.І ось, нарешті, тут запланована подія – прем’єра моновистави Євгена Баля “Урок Фауста”. Євген – актор, режисер, багато працював на культовому Гоголь фесті. Сподіваємось на захоплюючу подорож в невідомий світ.

14 – 15 вересня. 11:00 – 21:00. Арт- фестиваль “Затишок”. Будинок вчених.

В затишному дворику Будинку вчених вже не вперше проходить цей захід. Цього разу організатори підготували виставку картин, музику, круті бренди, фудкорт, розваги для дітей і ваших гавчиків. Також всі два дні ви зможете відвідати екскурсії палацом, лекції від мистецтвознавців, майстер класи від одеських майстрів.

Фестиваль направлений на відновлення та підтримку Будинку вчених після ракетної атаки рф.

14 вересня, 12:00. ​​32-і Всеукраїнські кінні змагання – live концерт Julia Nelson. Одеський іподром.

Якщо ви не знали, чи працює в нашому місті іподором, відповідаємо – працює. І цієї суботи ви можете впевнитися в цьому особисто, адже вас запрошують на кінні перегона та концерт популярної співачки. Цікаво буде всій родині, адже на локації будуть працювати ярмарок, фуд корт та активності для дітей та дорослих.

14 вересня 16:00. Концерт “Мандри садами світу”. Ботанічний сад. Нова територія.

Музика та природа підштовхують нас до подорожі крізь ілюзії, інтелект та емоції до містичного досвіду, де ми нарешті бачимо чистоту, притаманну кожному. Можливо, це і є засобом досягнення свободи та з’єднання нас з тим, що є хорошого у кожному з нас. Відчути це ви зможете особисто під час цього концерту, де будуть лунати золоті шедеври світової класики: В. А. Моцарт, Ф. Ліст, К. Дебюссі, Ф. Шопен, М. Скорик та інші

Музичний арт-еко-проект LIVE AT BOTANIC – МУЗИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТА РОСЛИН є благодійним та спрямований на підтримку людей, рослин та Ботанічного саду Одеського національного університету після обстрілу рф.

