Конные скачки и спектакль в подземелье: топ-5 ярких событий в Одессе, которые стоит посетить 13—15 сентября

Так, в Ботаническом саду после небольшого перерыва снова будет звучать классическая музыка. В Доме ученых пройдет благотворительный осенний арт-маркет в поддержку Дома ученых, а в культурном центре Union — благотворительный фестиваль Made in Odesa. Мы также рады анонсировать конные соревнования на Одесском ипподроме. Они продут в формате open air фестиваля с развлечениями для всей семьи и концертом. Ну и любители театра, думаем, обрадуются началу сезона в подземном, независимом одесском арт пространстве ТЕО. Присоединяйтесь!

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13 сентября, 15:00- 21:00. Фестиваль Made in Odesa Культурный центр Union

Одесситам есть чем гордиться. Именно поэтому вы увидите лучшее, что есть в нашем городе: лучшие компании, мастеров и предпринимателей со своими услугами и продуктами, вкусный фуд-корт, выступление комика Богдана Богаченко, концерт Марины KRUT.

Также вы сможете принять участие в благотворительном аукционе, который проведет шоумен Андрей Шабанов.

13-14 сентября, 18:00. Премьера спектакля «Урок Фауста». Театральное пространство ТЕО

Больше года театральное пространство ТЕО приходило в себя после бомбежки, и вот, наконец, здесь запланировано событие — премьера моноспектакля Евгения Баля «Урок Фауста». Евгений — актер, режиссер, много работал на культовом Гоголь фесте. Надеемся на увлекательное путешествие в неизвестный мир.

14 сентября, 12:00. 32-е Всеукраинские конные соревнования — live концерт Julia Nelson. Одесский ипподром.

Если вы не знали, работает ли в нашем городе ипподром, отвечаем — работает. И в эту субботу вы можете убедиться в этом лично, ведь вас приглашают на конные скачки и концерт популярной певицы. Интересно будет всей семье, ведь на локации будут работать ярмарка, фуд корт и активности для детей и взрослых.

14 сентября 16:00. Концерт «Путешествие садами мира». Ботанический сад. Новая территория.

Музыка и природа подталкивают нас к путешествию сквозь иллюзии, интеллект и эмоции к мистическому опыту, где мы наконец видим чистоту, присущую каждому. Возможно, это и является средством достижения свободы и соединения нас с тем, что есть хорошего в каждом из нас. Почувствовать это вы сможете лично во время этого концерта, где будут звучать золотые шедевры мировой классики: В. А. Моцарт, Ф. Лист, К. Дебюсси, Ф. Шопен, М. Скорик и другие.

Музыкальный арт-эко-проект LIVE AT BOTANIC — МУЗЫКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАСТЕНИЙ является благотворительным и направлен на поддержку людей, растений и Ботанического сада Одесского национального университета после обстрела рф.

14 — 15 сентября. 11:00 — 21:00. Арт- фестиваль «Уют». Дом ученых.

В уютном дворике Дома ученых уже не впервые проходит это мероприятие. В этот раз организаторы подготовили выставку картин, музыку, крутые бренды, фудкорт, развлечения для детей и ваших лаек. Также все два дня вы сможете посетить экскурсии по дворцу, лекции от искусствоведов, мастер классы от одесских мастеров.

Фестиваль направлен на восстановление и поддержку Дома ученых после ракетной атаки рф.

