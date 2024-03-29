Класика при свічках і концерти в барах: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 30-31 березня

Розпочнуться вихідні зустріччю з архітекторкою та дизайнеркою Жанною Кисильовою, з якою можна буде поговорити про наболіле – вигорання та як з ним працювати. Продовжити суботній вечір, надихнутися можна буде музикою різних жанрів, яка буде звучати в культурному центрі Union, пивному барі Beerteka або прекрасній філармоніі, прикрашеної свічками.
А у неділю бар Port в Пасажі запрошує вас на стендап вечірку. Якщо ви ще ніколи не були в Пасажі на концерті – саме час сходити.
Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут
30 березня, 12:00 – Благодійний бранч “Натхнення та вигорання” Elissa Bar&Restaurant
Спікер: Жанна Кисельова Architect | Designer І CEO JK Lab Architects
Тема: Натхнення та вигорання. На бранчі вас чекатиме: лекція від спікера, спілкування, фуршет та напої.
Всі зібрані кошти за вхід будуть перераховані на підтримку поранених воїнів з бойовими травмами та тяжкими ураженнями нервової системи.
30 березня, 19:00 – Лілу 45. Презентація альбома. Культурний центр Union
Кожен виступ Лілу – це яскрава подія для фанів артистки, багато з яких жодного дня не можуть провести без її пісень.
А коли мова іде про концертну презентацію нового альбому, пісні з якого не лише стали повномасштабними хітами, а й оселилися в душах тисяч людей, інтерес до події особливий!
30 березня, 19:00 – Концерт гурту “Село і люди” Beerteka
Легкі, прості, близькі до слухача – саме таким є гурт Село і Люди. Пісні колективу змушують рухатись навіть затятих інтровертів. Навіть якщо це буде ваша перша зустріч з учасниками гурту, ви цього не помітите. Адже музиканти спілкуються із залом, наче це справжні дружні посиденьки.
Ви обов’язково вподобаєте всі треки, а талановите виконання й простота подачі зроблять подію неймовірною!
30 березня, 19:00 – Класика при свічках Обласна філармонія
Особливий концерт класичної музики при свічках. Це буде незабутній вечір магії та вишуканості, який відбудеться в чарівному залі Одеської обласної філармонії.
Прийдіть і разом з нами насолоджуйтесь приголомшливою атмосферою, яку створять віртуозні музиканти при світлі сотень свічок.
31 березня, 19:00 – Стендап в Пасажі. Port
Великий стендап-концерт від обʼєднання «Вирій» в неймовірної локації в самому центрі міста.
Виступають: Кирило Осадчий, Злата Фрідман, Іван Голованенко,
Віталій Жавнерчик, Даня Ряжанка. Смішно, затишно, інстаграмно.