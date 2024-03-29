Новини Одеси та Одеської області

Класика при свічках і концерти в барах: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 30-31 березня

Класика при свічках і концерти в барах: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 30-31 березня

Розпочнуться вихідні зустріччю з архітекторкою та дизайнеркою Жанною Кисильовою, з якою можна буде поговорити про наболіле – вигорання та як з ним працювати. Продовжити суботній вечір, надихнутися можна буде музикою різних жанрів, яка буде звучати в культурному центрі Union, пивному барі Beerteka або прекрасній філармоніі, прикрашеної свічками.

А у неділю бар Port в Пасажі запрошує вас на стендап вечірку. Якщо ви ще ніколи не були в Пасажі на концерті – саме час сходити.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

30 березня, 12:00Благодійний бранч “Натхнення та вигорання” Elissa Bar&Restaurant

Спікер: Жанна Кисельова Architect | Designer І CEO JK Lab Architects
Тема: Натхнення та вигорання. На бранчі вас чекатиме: лекція від спікера, спілкування, фуршет та напої.

Всі зібрані кошти за вхід будуть перераховані на підтримку поранених воїнів з бойовими травмами та тяжкими ураженнями нервової системи.

30 березня, 19:00Лілу 45. Презентація альбома. Культурний центр Union

Кожен виступ Лілу – це яскрава подія для фанів артистки, багато з яких жодного дня не можуть провести без її пісень.

А коли мова іде про концертну презентацію нового альбому, пісні з якого не лише стали повномасштабними хітами, а й оселилися в душах тисяч людей, інтерес до події особливий!

30 березня, 19:00Концерт гурту “Село і люди” Beerteka

Легкі, прості, близькі до слухача – саме таким є гурт Село і Люди. Пісні колективу змушують рухатись навіть затятих інтровертів. Навіть якщо це буде ваша перша зустріч з учасниками гурту, ви цього не помітите. Адже музиканти спілкуються із залом, наче це справжні дружні посиденьки.

Ви обов’язково вподобаєте всі треки, а талановите виконання й простота подачі зроблять подію неймовірною!

30 березня, 19:00Класика при свічках Обласна філармонія

Особливий концерт класичної музики при свічках. Це буде незабутній вечір магії та вишуканості, який відбудеться в чарівному залі Одеської обласної філармонії.

Прийдіть і разом з нами насолоджуйтесь приголомшливою атмосферою, яку створять віртуозні музиканти при світлі сотень свічок.

31 березня, 19:00Стендап в Пасажі. Port

Великий стендап-концерт від обʼєднання «Вирій» в неймовірної локації в самому центрі міста.

Виступають: Кирило Осадчий, Злата Фрідман, Іван Голованенко,
Віталій Жавнерчик, Даня Ряжанка. Смішно, затишно, інстаграмно.

Після концерту проводимо аукціон та збираємо гроші на ЗСУ.

Avatar photo
Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk