Класика при свічках і концерти в барах: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 30-31 березня

А у неділю бар Port в Пасажі запрошує вас на стендап вечірку. Якщо ви ще ніколи не були в Пасажі на концерті – саме час сходити.

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30 березня, 12:00 – Благодійний бранч “Натхнення та вигорання” Elissa Bar&Restaurant

Спікер: Жанна Кисельова Architect | Designer І CEO JK Lab Architects

Тема: Натхнення та вигорання. На бранчі вас чекатиме: лекція від спікера, спілкування, фуршет та напої.

Всі зібрані кошти за вхід будуть перераховані на підтримку поранених воїнів з бойовими травмами та тяжкими ураженнями нервової системи.



30 березня, 19:00 – Лілу 45. Презентація альбома. Культурний центр Union

Кожен виступ Лілу – це яскрава подія для фанів артистки, багато з яких жодного дня не можуть провести без її пісень.

А коли мова іде про концертну презентацію нового альбому, пісні з якого не лише стали повномасштабними хітами, а й оселилися в душах тисяч людей, інтерес до події особливий!



30 березня, 19:00 – Концерт гурту “Село і люди” Beerteka

Легкі, прості, близькі до слухача – саме таким є гурт Село і Люди. Пісні колективу змушують рухатись навіть затятих інтровертів. Навіть якщо це буде ваша перша зустріч з учасниками гурту, ви цього не помітите. Адже музиканти спілкуються із залом, наче це справжні дружні посиденьки.

Ви обов’язково вподобаєте всі треки, а талановите виконання й простота подачі зроблять подію неймовірною!



30 березня, 19:00 – Класика при свічках Обласна філармонія

Особливий концерт класичної музики при свічках. Це буде незабутній вечір магії та вишуканості, який відбудеться в чарівному залі Одеської обласної філармонії.

Прийдіть і разом з нами насолоджуйтесь приголомшливою атмосферою, яку створять віртуозні музиканти при світлі сотень свічок.



31 березня, 19:00 – Стендап в Пасажі. Port

Великий стендап-концерт від обʼєднання «Вирій» в неймовірної локації в самому центрі міста.

Виступають: Кирило Осадчий, Злата Фрідман, Іван Голованенко,

Віталій Жавнерчик, Даня Ряжанка. Смішно, затишно, інстаграмно.

Після концерту проводимо аукціон та збираємо гроші на ЗСУ.

