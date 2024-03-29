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Классика при свечах и концерты в барах: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 30-31 марта

Классика при свечах и концерты в барах: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 30-31 марта

Начнутся выходные встречей с архитектором и дизайнером Жанной Кисилевой, с которой можно будет поговорить о наболевшем — выгорании и как с ним работать. Продолжить субботний вечер, вдохновиться можно будет музыкой разных жанров, которая будет звучать в культурном центре Union, пивном баре Beerteka или прекрасной филармонии, украшенной свечами.

А в воскресенье бар Port в Пассаже приглашает вас на стендап вечеринку. Если вы еще никогда не были в Пассаже на концерте — самое время сходить.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

30 марта, 12:00Благотворительный бранч «Вдохновение и выгорание» Elissa Bar&Restaurant

Спикер: Жанна Киселева Architect | Designer И CEO JK Lab Architects
Тема: Вдохновение и выгорание. На бранче вас ждет: лекция от спикера, общение, фуршет и напитки.

Все собранные средства за вход будут перечислены на поддержку раненых воинов с боевыми травмами и тяжелыми поражениями нервной системы.

30 марта, 19:00Лилу 45. Презентация альбома. Культурный центр Union

Каждое выступление Лилу — это яркое событие для фанов артистки, многие из которых ни одного дня не могут провести без ее песен.

А когда речь идет о концертной презентации нового альбома, песни из которого не только стали полномасштабными хитами, но и поселились в душах тысяч людей, интерес к событию особый!

30 марта, 19:00Концерт группы «Село и люди» Beerteka

Легкие, простые, близкие к слушателю — именно такова группа Село и Люди. Песни коллектива заставляют двигаться даже ярых интровертов. Даже если это будет ваша первая встреча с участниками группы, вы этого не заметите. Ведь музыканты общаются с залом, как будто это настоящие дружеские посиделки.

Вам обязательно понравятся все треки, а талантливое исполнение и простота подачи сделают событие невероятным!

30 марта, 19:00 Классика при свечах. Областная филармония

Особый концерт классической музыки при свечах. Это будет незабываемый вечер магии и изысканности, который состоится в волшебном зале Одесской областной филармонии.

Придите и вместе с нами наслаждайтесь потрясающей атмосферой, которую создадут виртуозные музыканты при свете сотен свечей.

31 марта, 19:00Стендап в Пассаже. Port

Большой стендап-концерт от объединения «Вирий» в невероятной локации в самом центре города.

Выступают: Кирилл Осадчий, Злата Фридман, Иван Голованенко,
Виталий Жавнерчик, Даня Ряжанка. Смешно, уютно, инстаграмно.

После концерта проводим аукцион и собираем деньги на ВСУ.

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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