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Як у Загніткові співали і старих, і сучасних переможних колядок

Як у Загніткові співали і старих, і сучасних переможних колядок

Працівники Загнітківського Будинку культури на чолі з вокальним колективом «Майстриха» та вихованцями Народного фольклорно-автентичного колективу «Витоки» віншували односельців з різдвяно-новорічними святами.

— Небо і земля нині торжествують, — чулося здалеку.

А колядники сповіщали радісну новину: «Над вертепом нова радість стала! Над вертепом зірка ясна засіяла!».

ВИТОКИ РІЗДВО

І в кожній сільській хаті зійшла Віфлеємська зоря, яку з дотриманням канонів прикрасили учасники святок. До кожної оселі заносили імпровізований вертеп, відтворений руками дорослих і малечі.

Традиційно в Загніткові ходять колядувати і дорослі, і малі. Молодші навчались обрядових пісень у досвідчених учасників колективу «Майстриха». Від них переймали автентичні колядки «Небо і земля», «Во Віфлеємі», «Нова радість стала», «Пане господарю, ой, вставай, не спи», «Над вертепом зірка ясна», «Радуйся, син Божий народився» та багато інших. 

Ходили колядники від хати до хати, славлячи Ісуса Христа. Віншували господарів, бажаючи, щоб «добра було доволі і в коморі, і в стодолі».

загнітівці вітали прикордонників

Воєнні події вплинули на репертуар, додавши сучасних українських колядок:

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі, зорані боями,

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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