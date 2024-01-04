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Как в Загниткове пели и старых, и современных победных колядок

Как в Загниткове пели и старых, и современных победных колядок

Работники Загнитковского Дома культуры во главе с вокальным коллективом «Майстриха» и воспитанниками Народного фольклорно-автентичного коллектива «Витоки» поздравляли односельчан с рождественско-новогодними праздниками.

— Небо и земля сейчас торжествуют, — слышалось издалека.

А колядники сообщали радостную новость: «Над вертепом нова радість стала! Над вертепом зірка ясна засіяла!».

ВИТОКИ РОЖДЕСТВО

И в каждом сельском доме взошла Вифлеемская звезда, которую с соблюдением канонов украсили участники праздников. В каждый дом заносили импровизированный вертеп, воссозданный руками взрослых и малышей.

Традиционно в Загниткове ходят колядовать и взрослые, и малые. Младшие учились обрядовых песен у опытных участников коллектива «Майстриха». От них перенимали аутентичные колядки «Небо і земля», «Во Віфлеємі», «Нова радість стала», «Пане господарю, ой, вставай, не спи», «Над вертепом зірка ясна», «Радуйся, син Божий народився» и многие другие. 

Ходили колядники от дома к дому, славя Иисуса Христа. Поздравляли хозяев, желая, чтобы «добра було доволі і в коморі, і в стодолі».

загнетовцы приветствовали пограничников

Военные события повлияли на репертуар, добавив современных украинских колядок:

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

В теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі, зорані боями,

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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