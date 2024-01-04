Как в Загниткове пели и старых, и современных победных колядок

Работники Загнитковского Дома культуры во главе с вокальным коллективом «Майстриха» и воспитанниками Народного фольклорно-автентичного коллектива «Витоки» поздравляли односельчан с рождественско-новогодними праздниками.
— Небо и земля сейчас торжествуют, — слышалось издалека.
А колядники сообщали радостную новость: «Над вертепом нова радість стала! Над вертепом зірка ясна засіяла!».
И в каждом сельском доме взошла Вифлеемская звезда, которую с соблюдением канонов украсили участники праздников. В каждый дом заносили импровизированный вертеп, воссозданный руками взрослых и малышей.
Традиционно в Загниткове ходят колядовать и взрослые, и малые. Младшие учились обрядовых песен у опытных участников коллектива «Майстриха». От них перенимали аутентичные колядки «Небо і земля», «Во Віфлеємі», «Нова радість стала», «Пане господарю, ой, вставай, не спи», «Над вертепом зірка ясна», «Радуйся, син Божий народився» и многие другие.
Ходили колядники от дома к дому, славя Иисуса Христа. Поздравляли хозяев, желая, чтобы «добра було доволі і в коморі, і в стодолі».
Военные события повлияли на репертуар, добавив современных украинских колядок:
Колядую, колядую,
Перемогу нашу чую!
Хай приходить в кожну хату
Рік щасливий і багатий.
В теплих, сонячних домівках,
Діти хай сміються дзвінко.
Землі, зорані боями,
Буйно зацвітуть садами,
Оживе хай вся земля,
Без сусіда-москаля!
Знов розквітне Україна
Сильна, вільна і єдина!