Как в Загниткове пели и старых, и современных победных колядок

— Небо и земля сейчас торжествуют, — слышалось издалека.

А колядники сообщали радостную новость: «Над вертепом нова радість стала! Над вертепом зірка ясна засіяла!».

И в каждом сельском доме взошла Вифлеемская звезда, которую с соблюдением канонов украсили участники праздников. В каждый дом заносили импровизированный вертеп, воссозданный руками взрослых и малышей.

Традиционно в Загниткове ходят колядовать и взрослые, и малые. Младшие учились обрядовых песен у опытных участников коллектива «Майстриха». От них перенимали аутентичные колядки «Небо і земля», «Во Віфлеємі», «Нова радість стала», «Пане господарю, ой, вставай, не спи», «Над вертепом зірка ясна», «Радуйся, син Божий народився» и многие другие.

Ходили колядники от дома к дому, славя Иисуса Христа. Поздравляли хозяев, желая, чтобы «добра було доволі і в коморі, і в стодолі».

Военные события повлияли на репертуар, добавив современных украинских колядок:

Колядую, колядую, Перемогу нашу чую! Хай приходить в кожну хату Рік щасливий і багатий. В теплих, сонячних домівках, Діти хай сміються дзвінко. Землі, зорані боями, Буйно зацвітуть садами, Оживе хай вся земля, Без сусіда-москаля! Знов розквітне Україна Сильна, вільна і єдина!