Десять хвилин – і ви в Євросоюзі

Останнім часом це південне село знамените завдяки поромній переправі Орлівка – Ісакча через Дунай з міжнародним пунктом пропуску, що з’єднує Україну з Румунією. Запуск переправи відбувся у серпні 2020 року.

Пором долає шлях від України до Євросоюзу лише за десять хвилин – дуже зручно.

З початком широкомасштабної війни ця переправа відіграла величезну роль – пором перевіз тисячі біженців із України. Також поромна переправа стала одним із коридорів доставки вантажів. У період блокади портів Великої Одеси на переправі Орлівка – Ісакча шикувалися кілометрові черги великовантажного транспорту. Тут відкрито річковий порт.

Об’єкт було помічено агресором: поромну переправу кілька разів атакували ворожі дрони.

Раз на рік – проїзд за гроші

Є один день на рік, коли за проїзд через село Орлівка його мешканці можуть вимагати гроші. Це – Різдво, 25 грудня.

Щороку цього дня в Орлівці відбувається обряд Мошу, який включений до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

По суті, учасники обряду колядують по будинках, але вони можуть зупиняти і транспорт, що прямує через село.

За колядку на свою честь водій повинен віддячити грошима.

Деякі здивовані, деякі обурені, але нічого не вдієш – традиція є традиція.

Археологічна пам’ятка національного значення

За півтора кілометри від Орлівки знаходиться археологічна пам’ятка національного значення городище Картал («картал» у перекладі з румунської – «орел»). Городище утворилося у 6-8 столітті до нашої ери, і вважається багатошаровою пам’яткою. Вченим вдалося простежити чіткі риси взаємодії кількох культур. Тут знайдено фрагменти посуду, який використовувався в 1-3 століттях нашої ери, а також знаряддя праці, інструмент із бронзи, заліза та інших матеріалів. Величезну цінність мають знайдені мідні та срібні римські монети, частина яких була виготовлена ​​на початку 1 століття нашої ери.

На території городища знаходиться так звана Кам’яна гора, де виявлено дві панцирні стіни з каменю та глиняної забутівки. Існує думка, що тут раніше була оборонна вежа. Археологи вважають, що починаючи з 1 століття до нашої ери об’єкт став входити до системи укріплень, створених гето-дакійськими племінними групами. Мета створення такої масивної споруди – захист місцевих жителів від римських нападок.

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