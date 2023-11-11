Херсон рік потому: як відбудовують знищене село Посад-Покровське

Про відбудову села своїм коштом його мешканцям годі було й мріяти. Проте Уряд включив Посад-Покровське до експериментального проекту комплексної забудови, в межах якого шість зруйнованих населених пунктів будуть відновлені за принципом «краще, ніж було».

Фундамент перших будинків вже закладено

У січні цього року під час неоголошеного візиту до Одеси міністерка з питань економічного співробітництва Німеччини Свенья Шульце заявила, що Україні для досягнення перемоги у війні з рф потрібне не лише озброєння, а й допомога у цивільній сфері. Тоді ж вона анонсувала виділення країною додатково 52 мільйонів євро на такі цілі. Частина з них уже пішла на відбудову Посад-Покровського. Тут за кошти уряду Німеччини планується звести 25 житлових будинків. Фундаменти перших п’яти вже закладено.

Будівельний майданчик сьогодні займає площу близько 4,5 кілометрів квадратних.

— Перед війною у селі проживало 2239 осіб, — ділиться спогадами помічниця старости округу Лариса Соколова. — Під час бойових дій залишалося всього 20. А тепер уже налічується понад 800. Люди повертаються. Одним нема де жити, іншим — нема за що, когось просто тягне додому. Хоча на зиму знову очікується відтік населення, тому що нема чим обігрівати наспіх відремонтовані, накриті поліетиленовою плівкою, будинки. Газ ще не підвели.

Чи могло Посад-Покровське зазнати значно менших руйнувань? Може, й могло. І на цьому наголошували деякі місцеві жителі: мовляв, якби українські воїни залишили село і зайняли оборонні позиції в окопах і бліндажах у полі.

— Знаю таких, — відповіла на це Лариса Соколова. — То я їм в очі сказала: ваші діти сплять у теплих ліжках, а наші захисники мають мерзнути в чистому полі? Цьому не бувати!

We build Ukraine

Йдемо вулицею, ніби тунелем: по обидва боки височіють паркани з металопрофілю. За ними вже незабаром виростуть нові ошатні будинки. А поки що в побитій осколками будівлі вглибині одного з подвір’їв тимчасово працює амбулаторія. Тут приймає сімейний лікар Володимир Павлович Страмнов, котрий повернувся в село. Йому допомагають медики з різних гуманітарних місій, які регулярно сюди приїздять задля медоглядів, видачі мешканцям ліків та гігієнічних наборів.

На одному з фундаментів працює Сергій Гарячко. Він приїхав з Ірпеня добровольцем. Поруч — місцевий Сергій Данилевський. У його подвір’я влучила російська авіабомба. А будинок поруч зводиться для його сестри Ольги, яка зараз з двома дітьми знаходиться на Вінниччині.

Там, де до війни в Посад-Покровському була триповерхова школа, тепер планують побудувати опорну гімназію, дитячий садок, стадіон та урбан-парк. На місці зруйнованого КП «Прометей» — «Центр безпеки» (поліція і ДСНС). Будівлю старостату також будуватимуть заново.

За словами начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури Херсонщини Миколи Савченка, уже завершуються тендерні процедури. А після укладення договорів (на це потрібно лише кілька днів) закипить робота.

До кінця 2025 року планується звести, крім згаданих 25 будинків, які фінансуються німецьким фондом, ще 120 — уже за кошти державного бюджету. А також побудувати об’єкти соц¬культпобуту, заасфальтувати вулиці, прокласти тротуари та зробити озеленення.

А поки що найновіші споруди в селі — це завезені 30 модульних будинків, де переважно живуть люди, які втратили своє житло. А з діючої інфраструктури — два магазини та аптека. Також працює консервний завод, завершується монтаж вежі «Київстар».

Культура без будинку

Завітали ми і до будинку культури: дах провалений снарядами, глядацька зала на більш ніж 600 місць понівечена. Місцева влада вирішила не відновлювати його, а знести і збудувати тут амбулаторію. Новий будинок культури планують звести в іншому місці. Тимчасово центр дозвілля оселився в одному з модульних будиночків. Його директорка Олена Таточенко розповідає, що їм вдалося зберегти частину костюмів та реквізиту, а на імпровізованій сцені поруч з будиночком вже виступали актори обласного лялькового театру та приїжджі аніматори.

На видному місці у «будинку культури» — «Журнал пам’яті загиблих воїнів-односельців». Їх четверо: Сергій Щербина, Сергій Раковський, Микола Паладіта, Олександр Новіков. Днями повідомили ще про одного загиблого — Ігоря Колесніченка.

Анатолій ЖУПИНА, газета «Новий день», Херсон

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