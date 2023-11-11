Херсон год спустя: как восстанавливают уничтоженное село Посад-Покровское

О восстановлении села за свой счет его жителям нечего было и мечтать. Однако Правительство включило Посад-Покровское в экспериментальный проект комплексной застройки, в рамках которого шесть разрушенных населенных пунктов будут восстановлены по принципу «лучше, чем было».

Фундамент первых домов уже заложен

В январе этого года во время необъявленного визита в Одессу министр по вопросам экономического сотрудничества Германии Свенья Шульце заявила, что Украине для достижения победы в войне с РФ нужно не только вооружение, но и помощь в гражданской сфере. Тогда же она анонсировала выделение страной дополнительно 52 миллионов евро на такие цели. Часть из них уже пошла на восстановление Посад-Покровского. Здесь за средства правительства Германии планируется возвести 25 жилых домов. Фундаменты первых пяти уже заложены.

Строительная площадка сегодня занимает площадь около 4,5 километров квадратных.

— Перед войной в селе проживало 2239 человек, — делится воспоминаниями помощница старосты округа Лариса Соколова, — Во время боевых действий оставалось всего 20. А теперь уже насчитывается более 800. Люди возвращаются. Одним негде жить, другим — не за что, кого-то просто тянет домой. Хотя на зиму снова ожидается отток населения, потому что нечем обогревать наспех отремонтированные, накрытые полиэтиленовой пленкой, дома. Газ еще не подвели.

Могло ли Посад-Покровское претерпеть значительно меньшие разрушения? Может, и могло. И это подчеркивали некоторые местные жители: дескать, если бы украинские воины оставили село и заняли оборонительные позиции в окопах и блиндажах в поле.

— Знаю таких, — ответила на это Лариса Соколова, — так я им в глаза сказала: ваши дети спят в теплых кроватях, а наши защитники должны мерзнуть в чистом поле? Этому не бывать!

We build Ukraine

Идем по улице, будто по тоннелю: по обе стороны возвышаются заборы из металлопрофиля. За ними уже скоро вырастут новые нарядные дома. А пока что в побитом осколками здании в глубине одного из дворов временно работает амбулатория. Здесь принимает вернувшийся в село семейный врач Владимир Павлович Страмнов. Ему помогают медики из разных гуманитарных миссий, которые регулярно сюда приезжают для медосмотров, выдачи жителям лекарств и гигиенических наборов.

На одном из фундаментов работает Сергей Гарячко. Он приехал из Ирпеня добровольцем. Рядом — местный Сергей Данилевский. В его двор попала российская авиабомба. А дом рядом возводится для его сестры Ольги, которая сейчас с двумя детьми находится в Винницкой области.

Там, где до войны в Посад-Покровском была трехэтажная школа, теперь планируют построить опорную гимназию, детский сад, стадион и урбан-парк. На месте разрушенного КП «Прометей» — «Центр безопасности» (полиция и ГСЧС). Здание старостата также будут строить заново.

По словам начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры Херсонщины Николая Савченко, уже завершаются тендерные процедуры. А после заключения договоров (на это нужно всего несколько дней) закипит работа.

До конца 2025 года планируется возвести, кроме упомянутых 25 домов, которые финансируются немецким фондом, еще 120 — уже за средства государственного бюджета. А также построить объекты соцкультбыта, заасфальтировать улицы, проложить тротуары и сделать озеленение.

А пока новейшие сооружения в селе — это завезенные 30 модульных домов, где в основном живут люди, потерявшие свое жилье. А из действующей инфраструктуры — два магазина и аптека. Также работает консервный завод, завершается монтаж башни «Киевстар».

Культура без дома

Посетили мы и дом культуры: крыша провалена снарядами, зрительный зал на более чем 600 мест изуродован. Местные власти решили не восстанавливать его, а снести и построить здесь амбулаторию. Новый дом культуры планируют возвести в другом месте. Временно центр досуга поселился в одном из модульных домиков. Его директор Елена Таточенко рассказывает, что им удалось сохранить часть костюмов и реквизита, а на импровизированной сцене рядом с домиком уже выступали актеры областного кукольного театра и приезжие аниматоры.

На видном месте в «доме культуры» — «Журнал памяти погибших воинов-односельчан». Их четверо: Сергей Щербина, Сергей Раковский, Николай Паладита, Александр Новиков. На днях сообщили еще об одном погибшем — Игоре Колесниченко.

Анатолий ЖУПИНА, газета «Новый день», Херсон

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