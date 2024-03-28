Гусяча шкіра: симптоми та способи лікування фолікулярного гіперкератозу

Що таке «гусяча шкіра»

Гусяча шкіра — це розмовна назва дерматологічного захворювання «фолікулярний гіперкератоз», що виражається в надлишковому зроговінні шкіри в ділянці волосяних фолікулів. Патологія виникає внаслідок порушення процесу оновлення шкіри, коли утворення нових клітин відбувається швидше, ніж злущування старих.

Найчастіша локалізація гусячої шкіри — це плечі, лікті, стегна, коліна та сідниці, але специфічні горбики можуть з’являтися і на інших частинах тіла. Найчастіше гіперкератоз виникає в місцях, що піддаються постійному механічному подразненню або впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища. Хвороба зазвичай загострюється в холодну пору року і практично повністю зникає влітку.

Основні причини фолікулярного гіперкератозу

Основною причиною виникнення фолікулярного гіперкератозу вважається генетична схильність. При цьому провокувальними факторами можуть стати надмірна сухість шкіри, недостатня або, навпаки, надмірна гігієна з використанням агресивних очищувальних засобів, гормональні порушення, наявність таких хронічних захворювань, як псоріаз, цукровий діабет, іхтіоз, атопічний дерматит, ревматизм, гепатит.

Запустити механізм розвитку гусячої шкіри також здатні стрес, тісний або синтетичний одяг, шкідливі звички, травмування шкіри внаслідок епіляції, опіків та інших чинників.

Основні симптоми гусячої шкіри

Назву «гусяча шкіра» захворювання отримало через свій основний симптом: безболісні дрібні горбки, що виникають в основі волосяних фолікулів на певній ділянці шкіри. Висипання можуть бути тілесного, жовтуватого або червонуватого відтінку. На дотик уражені ділянки шкіри нагадують наждачний папір.

Крім того, фолікулярний гіперкератоз супроводжується підвищеним огрубінням і сухістю шкірних покривів, іноді — лущенням і свербінням. Також на користь цього діагнозу свідчить сезонне загострення патологічного процесу, утворення висипу за низької вологості або різких перепадів температури повітря.

Як лікується фолікулярний гіперкератоз

Діагностуванням і лікуванням захворювання займається лікар-дерматолог, але іноді необхідні додаткові консультації таких фахівців, як алерголог, ендокринолог, ревматолог, дієтолог.

Фолікулярний гіперкератоз не несе загрози здоров’ю і є більше естетичною проблемою. Тому основні завдання лікування — це поліпшення загального стану шкірного покриву, усунення косметичного дефекту, профілактика виникнення шкірних інфекцій і запалень. Для цього застосовують зволожувальні та відлущувальні засоби з сечовиною, молочною, гліколевою, азелаїновою та саліциловою кислотами, прийом вітамінних комплексів. У зв’язку з хронічним перебігом захворювання терапія зазвичай проводиться протягом тривалого часу.

Профілактика та самолікування

Для ефективності лікування та профілактики загострень фолікулярного гіперкератозу необхідно змінити спосіб життя: