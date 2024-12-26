Новости Одессы и Одесской области

Готовимся к Новому году: события Одессы 27 — 29 декабря, которые можно посетить бесплатно

Готовимся к Новому году: события Одессы 27 — 29 декабря, которые можно посетить бесплатно

Время между праздниками летит очень быстро. Семь дней, а столько надо успеть! Но если все хорошо спланировать, то можно успеть многое и отдохнуть и концерт послушать и открытие выставки посетить, и подготовиться к встрече Нового года и докупить последние подарки на рождественской ярмарке. Наш гайд по событиям поможет вам в этом!

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Что: Рождественская ярмарка
Где: Новосельского, 68, Кирха
Когда: 27 – 29 декабря
Что: Французский водевиль с украинским акцентом
Где: Новосельского, 61, Музыкальная академия, Большой зал Оперной студии
Когда: 29 декабря, 14:00
Что: Открытие выставки «Лучшее произведение года»
Где: Торговый, 2, выставочный зал
Когда: 27 декабря, 16:00
Что: Презентация сборника «Герои одесских улиц»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 28 декабря 14:00

Что: Мастер класс по акварельной живописи
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 28 декабря 14:00
Что: Программы поддержки ветеранов
Где: Еврейская, 49, пространство Актуально
Когда: 28 декабря, 14:00
Что: Зимняя сказка. Литературно-музыкальная программа
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 декабря, 16:00

 

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua