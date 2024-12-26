Готовимся к Новому году: события Одессы 27 — 29 декабря, которые можно посетить бесплатно

Время между праздниками летит очень быстро. Семь дней, а столько надо успеть! Но если все хорошо спланировать, то можно успеть многое и отдохнуть и концерт послушать и открытие выставки посетить, и подготовиться к встрече Нового года и докупить последние подарки на рождественской ярмарке. Наш гайд по событиям поможет вам в этом!
Что: Рождественская ярмарка
Где: Новосельского, 68, Кирха
Когда: 27 – 29 декабря
Что: Французский водевиль с украинским акцентом
Где: Новосельского, 61, Музыкальная академия, Большой зал Оперной студии
Когда: 29 декабря, 14:00
Что: Открытие выставки «Лучшее произведение года»
Где: Торговый, 2, выставочный зал
Когда: 27 декабря, 16:00
Что: Презентация сборника «Герои одесских улиц»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 28 декабря 14:00
Что: Мастер класс по акварельной живописи
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 28 декабря 14:00
Что: Программы поддержки ветеранов
Где: Еврейская, 49, пространство Актуально
Когда: 28 декабря, 14:00
Что: Зимняя сказка. Литературно-музыкальная программа
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 декабря, 16:00