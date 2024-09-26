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Вихідні з пивом і йогою: куди сходити в Одесі 27-29 вересня

Вихідні з пивом і йогою: куди сходити в Одесі 27-29 вересня

Останні вихідні вересня пройдуть гучно. По-перше, всі три дні в самому центрі міста буде проходити пивний фестиваль. По-друге, в Національній бібліотеці в суботу відбудуться дві події для тих, хто цікавиться історією міста та філософією. По- третє, American House Odesa запрошує на дві музичні події. Ну а якщо хочеться тиші та свіжого повітрі – просто прогуляйтеся берегом моря, адже погода буде відмінною! Насолоджуйтесь одеським оксамитовим сезоном.

Що: Захід присвячений популяризації ментального здоровʼя
Де: Парк Шевченка, Зелений театр
Коли: 27 вересня, 11:00 – 15:00
Для участі, просять заповнити форму реєстрації за наступним посиланням: docs.google.com/forms
афішаЩо: Пивний фестиваль
Де: Міський сад, Літній театр
Коли: 27-29 вересня
афішаЩо: Лекція “Джаз як феномен американської культури”
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 27 вересня, 18:00
​​Реєстрація: https://bit.ly/3zenGeR
афіша
Що: Презентація книги Дмитра Жданова “Неспокійна земля. Одеські землетруси”
Де: Пастера, 15, Національна наукова бібліотека
Коли: 28 вересня, 12:00
афішаЩо: Бесіда «Не тільки маляр. Відео-арт та інші медіа в творчості Ройтбурда» з Богданом Шумиловичем
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 28 вересня, 15:30
афішаЩо: Як філософи дивляться кіно
Де: Пастера, 15, Національна наукова бібліотека
Коли: 28 вересня, 16:00
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Що: Вечір вінілу. Слухаємо “Сковорододенс”
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 28 вересня, 17:00
афішаЩо: Плейбек перформанс “НЕ книжкові історії”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 28 вересня, 13:00
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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