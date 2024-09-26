Вихідні з пивом і йогою: куди сходити в Одесі 27-29 вересня

В Одесі покажуть безкоштовне кіно: афіша міста на 24-26 вересня Цей тиждень буде цікавим для кіноманів, адже на них чекає два покази. Тим, хто любить сучасну поезію, теж буде куди сходити – на них чекають затишні зустрічі. А в четвер усіх чекаємо у філармонії на великий вечір кримськотатарської та української музики й літератури. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 17 – 19 вересня: виставки, концерти та кіно, які можна подивитися безкоштовно Цього тижня продовжується фестиваль єврейської культури. Також продовжуються лекції літературознавці Ірини Нечиталюк. На цей раз мова піде про вересневого ювіляра – Михайла Коцюбинського. Продовжуються засідання англомовних клубів в America House Odesa, саме там у вас є можливість поспілкуватися безпосередньо з носієм мови та підвищити свій рівень розмовної англійської. Осінь – саме час для навчання, не упустіть її, а ми допоможемо! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ