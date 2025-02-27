В пʼятницю та суботу відбудуться дві непересічних зустрічі з сучасними одеськими митцями, творчість яких давно вийшла за межі нашого міста. Перша – з одеською композиторкою Кармелою Цепколенко, авторкою сучасної симфонічної музики. А друга зустріч – зі скульптором Михайлом Ревою. Він проведе вас та особисто познайомить зі всіма своїми творами на виставці в культурному центрі УНІОН.

І ще одна подія, про яку ми хочемо розповісти – відкриття Музею Сучасного Мистецтва. Так, цей музей знову відчиняє двері, але тепер вже на іншій локації – Європейській вулиці 31-33, і це відкриття також присвячено весні та життю, яке триває.

28 березня, 18:00. Концерт-портрет Кармели Цепколенко. Одеська філармонія.

Цікавий та неповторний музичний почерк, яким володіє композиторка, звучить свіжо й по-новому. Ви неодмінно отримаєте естетичне задоволення і неймовірні враження.

Кармелла Цепколенко – лауреатка найвищої в Україні творчої нагороди – Шевченківської премії. Вона є авторкою ідеї, фундаторкою та артистичною директоркою відомого міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «Два дні й дві ночі нової музики».

Під час концерту прозвучить премʼєра Симфонієти для симфонічного оркестру. Солістка – заслужена артистка України Діана Гульцова. За диригентським пультом – Олександр Перепелиця.



1 березня, 17:00. Парад планет в Одеському планетарії

Подорож безхмарним зоряним небом та у часі на куполі планетарію, знайомство з зимовими сузір’ями, сонячною системою, огляд астероїдів у нашій сонячній системі, перегляд повнокупольного фільму!!! Огляд нашої планети з онлан камери Міжнародної Космічної станції. Екскурсія галереєю астрономічної обсерваторії та космічними експонатами. Екскурсія на старовинний телескоп «КУК» астрономічної обсерваторії.

Спостереження зірок, Юпітеру та Венери, Марсу, за ясної погоди.

Під куполом одеського планетарію завжди ясне зоряне небо і можливість побачити зоряне небо!

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2 березня, 15:00. Екскурсія з Михайлом Ревою «Щоденники часів». Культурний центр УНІОН

Єдина екскурсія виставкою «Щоденники часів» у супроводі самого автора, одного з найвідоміших скульпторів України.

Ви зможете особисто почути історію створення його робіт, дізнатися, які сенси та ідеї вкладені в кожну скульптуру й картину, та поставити запитання митцю.

Деякі експонати цієї виставки вже побували в Парижі та Берліні, а незабаром відправляться до Риму. Це міжнародний проєкт, що об’єднує мистецтво та глибокі філософські роздуми.

Не пропустіть можливість поспілкуватися з майстром та зануритися у світ сучасного мистецтва!



2 березня, 17:00. Вистава «Нічна зміна». У приміщенні Театру юного глядача

Ви побачите довгоочікуване продовження гучної історії «Мужики не танцюють стриптиз». Обов’язково зустрінетеся із вже добре відомими персонажами та познайомитеся із новими, не менш ефектними героями. Море позитиву та гучний щирий сміх накриють вас теплою лагідною хвилею.

Творчий колектив театру завжди дарує глядачам сюжетні смаколики! Цього разу – спектакль Дмитра Рачковського «Нічна зміна». Ролі виконують: Інна Рощіна, Дмитро Ткачов, Олексій Авраменко, Павло Борзяк, Тетяна Байталенко, Сергій Мітрюшин, Олег Міщук. У головній ролі – популярний артист кіно Віталій Протасов.



2 березня, 17:00. Концерт “Лісапетний батальйон“. Неповторна Україна» Одеська Філармонія.

Заряд оптимізму, настрій та фантастичні емоції гарантовані! Зустрічайте! Справжні зірки з народу, переможці телевізійного проекту «Україна має талант» та просто прикольні тітки, яких очолює незмінна маманя – комбат, Заслужений працівник культури України Наталя Фаліон. Україна сьогодні у вогні, але не на колінах!

У своїх нових піснях гурт Лісапетний Батальйон розповість вам про “сусідку”, яка заважає жити, про те, що не буває чужих дітей, особливо в такі страшні часи, про непрвторну Україну та про прекрасних українських жінок. А ще порадує дотепними жартами та добре відомими хітами. Приходь сам та приводь друзів. Частина коштів буде направлена на допомогу Україні!

Артисти театру пісні «Лісапетний батальйон» завжди охоче фотографуються з шанувальниками та роздають автографи. Чекаємо на зустріч! Зроби подарунок собі і своїм близьким!

