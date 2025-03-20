Ваших детей и внуков заинтересует выставка кукол, которую подготовили известные в Одессе коллекционеры и авторы проекта Куклькультура. Куклы Барби предстанут в образах великих украинок.
В Национальный художественный музей приглашают всех, кому интересно настоящее и будущее Херсона. Сейчас в нашем городе сейчас живет много херсонцев, поэтому это событие соберет много тех, кому есть что сказать. Тех, кто больше любит слушать, чем говорить приглашаем на концерты, которые состоятся в Музыкальной академии и на площадку возле ракушки в парке Шевченко.
Другие интересные события ищите в нашем обзоре.
Что: Выставка кукол Барби «Слава украине: Новая жизнь»
Где: Балтиморская, 33, Детская библиотека 21
Когда: 21 марта, 15:00
Что: Книжный памятник Леониду Утесову
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 марта, 17:00
Что: Неделя Греческой культуры
Где: Городской сад
Когда: 22-28 марта
Что: Святое искусство
Где: Новосельского, 63, Музыкальная Академия, Большой зал оперной студии
Когда: 22 марта, 14:00
Что: Лекция «Стоицизм. Искусство жить счастливо»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 22 марта, 14:30
Что: Экскурсия в музей горэлектротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21-а
Когда: 23 марта, 12:00
Запись: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Что: Встреча на Ракушке
Где: Парк Шевченко
Когда: 23 марта, 13:00
Что: Одесса в коробке. Арт встреча
Где: Французский бульвар, 22 Библиотека №33
Когда: 23 марта, 15:00
Что: Дискуссия «Известный и неизвестный Херсон»
Где: Софиевская, пятая, Национальный музей
Когда: 23 марта, 16:00