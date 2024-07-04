Феєрверк гастролей: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 5-7 липня

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5 липня, 18:00 – Гастролі Аніме оркестру. Театр Музкомедії

А ви знали, що в Україні існує симфонічний Аніме оркестр, який виконує мелодії з популярних аніме? Цієї пʼятниці оркестр виступить в Одесі. Протягом двох годин музиканти виконають більше двадцяти композицій!

впевнені ця подія буде цікава як для любителів аніме, так і для тих, хто вперше зануриться в цей невідомий для себе світ.



5 липня, 19:00 – Концерт Тамари Лукашевої. Культурний центр Union

Одеська співачка багато років живе та працює в Германії, але не забуває свою батьківщину і Одесу зокрема. Саме тому, в той час, коли більшість музикантів відмовляються їхати в Одеси через небезпеку, Тамара дає благодійний концерт і збирає гроші на потреби ЗСУ.

Цього вечора на вас чекає унікальна музична подорож, що поєднує українську поезію та джазові стандарти в сучасній інтерпретації.

Прозвучать авторські композиції на вірші таких відомих українських поетів, як: Василь Стус, Євген Плужник, Надія Глушкова, Тоня Корнута.

6 липня, 16:00 – Конотопська відьма. Гастролі театру Франка в Одесі

Таких гастролей в Одесі не було багато років. До нас приїздить головний драматичний театр країни – театр Франка з виставою нашого земляка Івана Уривського. “Конотопська відьма” – вистава, на яку столична публіка відстоює величезні черги, а в одеських касах залишилось буквально декілька квитків.

6 липня, 18:00 – Благодійний концерт “Віолончель та муза Baroque”. Ботанічний сад

Ботанічний сад стає улюбленим музичним майданчиком багатьох одеситів, тих, хто вже оцінили всі принади концертів серед пахощів квітів та екзотичних дерев. Занурьтесь і ви в цю дивовижну літню атмосферу, адже за декілька місяців ми вже не зможемо насолоджуватися дивовижними теплими вечорами.

Концерт – благодійний, адже спрямований на підтримку та відновлення саду після ракетної атаки росіян.

6 липня, 19:00 – Концерт CHEEV в UNION

На цьому концерті в Італійському дворику будуть звучати не лише хіти. Саме в Одесі співак вперше виконає новий трек і саме ви його почуєте та зможете запостити в соцмережах! Приходьте, щоб відчути музику та відпочити у неповторній атмосфері краси, ніжності та творчості.

