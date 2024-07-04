Феєрверк гастролей: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 5-7 липня

В Одесі – гастрольний бум. І поки іноземні виконавці та артисти ще побоюються приїздити в наше місто, ми із задоволенням відкриваємо для себе вітчизняні таланти. Тож цього вікенду ви зможете відвідати гастролі столичного театру Франка, концерт Аніме оркестру, джазовий концерт одеситки, яка підкорила найвідоміші сцени Європи Тамари Лукашевої, концерт зірки української поп музики CHEEV. Ну а тим, хто хоче затишку пропонуємо відправитися в Ботанічний сад, де концерти вихідного дня стали вже доброю традицією.
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5 липня, 18:00 – Гастролі Аніме оркестру. Театр Музкомедії
А ви знали, що в Україні існує симфонічний Аніме оркестр, який виконує мелодії з популярних аніме? Цієї пʼятниці оркестр виступить в Одесі. Протягом двох годин музиканти виконають більше двадцяти композицій!
впевнені ця подія буде цікава як для любителів аніме, так і для тих, хто вперше зануриться в цей невідомий для себе світ.
5 липня, 19:00 – Концерт Тамари Лукашевої. Культурний центр Union
Одеська співачка багато років живе та працює в Германії, але не забуває свою батьківщину і Одесу зокрема. Саме тому, в той час, коли більшість музикантів відмовляються їхати в Одеси через небезпеку, Тамара дає благодійний концерт і збирає гроші на потреби ЗСУ.
Цього вечора на вас чекає унікальна музична подорож, що поєднує українську поезію та джазові стандарти в сучасній інтерпретації.
Прозвучать авторські композиції на вірші таких відомих українських поетів, як: Василь Стус, Євген Плужник, Надія Глушкова, Тоня Корнута.
6 липня, 16:00 – Конотопська відьма. Гастролі театру Франка в Одесі
Таких гастролей в Одесі не було багато років. До нас приїздить головний драматичний театр країни – театр Франка з виставою нашого земляка Івана Уривського. “Конотопська відьма” – вистава, на яку столична публіка відстоює величезні черги, а в одеських касах залишилось буквально декілька квитків.
6 липня, 18:00 – Благодійний концерт “Віолончель та муза Baroque”. Ботанічний сад
Ботанічний сад стає улюбленим музичним майданчиком багатьох одеситів, тих, хто вже оцінили всі принади концертів серед пахощів квітів та екзотичних дерев. Занурьтесь і ви в цю дивовижну літню атмосферу, адже за декілька місяців ми вже не зможемо насолоджуватися дивовижними теплими вечорами.
Концерт – благодійний, адже спрямований на підтримку та відновлення саду після ракетної атаки росіян.
6 липня, 19:00 – Концерт CHEEV в UNION
На цьому концерті в Італійському дворику будуть звучати не лише хіти. Саме в Одесі співак вперше виконає новий трек і саме ви його почуєте та зможете запостити в соцмережах! Приходьте, щоб відчути музику та відпочити у неповторній атмосфері краси, ніжності та творчості.