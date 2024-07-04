Фейерверк гастролей: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 5-7 июля

Фейерверк гастролей: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 5-7 июля

В Одессе — гастрольный бум. И пока иностранные исполнители и артисты еще побаиваются приезжать в наш город, мы с удовольствием открываем для себя отечественные таланты. Поэтому в этот уикенд вы сможете посетить гастроли столичного театра Франко, концерт Аниме оркестра, джазовый концерт одесситки, покорившей самые известные сцены Европы Тамары Лукашевой, концерт звезды украинской поп музыки CHEEV. Ну а тем, кто хочет уюта предлагаем отправиться в Ботанический сад, где концерты выходного дня стали уже доброй традицией.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

5 июля, 18:00Гастроли Аниме оркестра. Театр Музкомедии

А вы знали, что в Украине существует симфонический Аниме оркестр, который исполняет мелодии из популярных аниме? В эту пятницу оркестр выступит в Одессе. В течение двух часов музыканты исполнят более двадцати композиций!

Уверены это событие будет интересно как для любителей аниме, так и для тех, кто впервые окунется в этот неизвестный для себя мир.
афиша
5 июля, 19:00 — Концерт Тамары Лукашевой. Культурный центр Union

Одесская певица много лет живет и работает в Германии, но не забывает свою родину и Одессу в частности. Именно поэтому, в то время, когда большинство музыкантов отказываются ехать в Одессу из-за опасности, Тамара дает благотворительный концерт и собирает деньги на нужды ВСУ.

В этот вечер вас ждет уникальное музыкальное путешествие, сочетающее украинскую поэзию и джазовые стандарты в современной интерпретации.

Прозвучат авторские композиции на стихи таких известных украинских поэтов, как: Василий Стус, Евгений Плужник, Надежда Глушкова, Тоня Корнута.
афиша
6 июля, 16:00Конотопская ведьма. Гастроли театра Франко в Одессе

Таких гастролей в Одессе не было много лет. К нам приезжает главный драматический театр страны — театр Франко со спектаклем нашего земляка Ивана Урывского. «Конотопская ведьма» — спектакль, на который столичная публика отстаивает огромные очереди, а в одесских кассах осталось буквально несколько билетов.
афиша

6 июля, 18:00Благотворительный концерт «Виолончель и муза Baroque». Ботанический сад 

Ботанический сад становится любимой музыкальной площадкой многих одесситов, тех, кто уже оценили все прелести концертов среди благоухания цветов и экзотических деревьев. Погрузитесь и вы в эту удивительную летнюю атмосферу, ведь через несколько месяцев мы уже не сможем наслаждаться удивительными теплыми вечерами.
Концерт — благотворительный, ведь направлен на поддержку и восстановление сада после ракетной атаки россиян.
афиша6 июля, 19:00Концерт CHEEV в UNION 

На этом концерте в Итальянском дворике будут звучать не только хиты. Именно в Одессе певец впервые исполнит новый трек и именно вы его услышите и сможете запостить в соцсетях! Приходите, чтобы почувствовать музыку и отдохнуть в неповторимой атмосфере красоты, нежности и творчества.
афиша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua