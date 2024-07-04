Фейерверк гастролей: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 5-7 июля

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5 июля, 18:00 — Гастроли Аниме оркестра. Театр Музкомедии

А вы знали, что в Украине существует симфонический Аниме оркестр, который исполняет мелодии из популярных аниме? В эту пятницу оркестр выступит в Одессе. В течение двух часов музыканты исполнят более двадцати композиций!

Уверены это событие будет интересно как для любителей аниме, так и для тех, кто впервые окунется в этот неизвестный для себя мир.



5 июля, 19:00 — Концерт Тамары Лукашевой. Культурный центр Union

Одесская певица много лет живет и работает в Германии, но не забывает свою родину и Одессу в частности. Именно поэтому, в то время, когда большинство музыкантов отказываются ехать в Одессу из-за опасности, Тамара дает благотворительный концерт и собирает деньги на нужды ВСУ.

В этот вечер вас ждет уникальное музыкальное путешествие, сочетающее украинскую поэзию и джазовые стандарты в современной интерпретации.

Прозвучат авторские композиции на стихи таких известных украинских поэтов, как: Василий Стус, Евгений Плужник, Надежда Глушкова, Тоня Корнута.



6 июля, 16:00 — Конотопская ведьма. Гастроли театра Франко в Одессе

Таких гастролей в Одессе не было много лет. К нам приезжает главный драматический театр страны — театр Франко со спектаклем нашего земляка Ивана Урывского. «Конотопская ведьма» — спектакль, на который столичная публика отстаивает огромные очереди, а в одесских кассах осталось буквально несколько билетов.



6 июля, 18:00 — Благотворительный концерт «Виолончель и муза Baroque». Ботанический сад

Ботанический сад становится любимой музыкальной площадкой многих одесситов, тех, кто уже оценили все прелести концертов среди благоухания цветов и экзотических деревьев. Погрузитесь и вы в эту удивительную летнюю атмосферу, ведь через несколько месяцев мы уже не сможем наслаждаться удивительными теплыми вечерами.

Концерт — благотворительный, ведь направлен на поддержку и восстановление сада после ракетной атаки россиян.

6 июля, 19:00 — Концерт CHEEV в UNION

На этом концерте в Итальянском дворике будут звучать не только хиты. Именно в Одессе певец впервые исполнит новый трек и именно вы его услышите и сможете запостить в соцсетях! Приходите, чтобы почувствовать музыку и отдохнуть в неповторимой атмосфере красоты, нежности и творчества.

