Фантастичні вихідні: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 28 – 30 червня

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28 червня, 17:00 – Vlasne. Одеська опера

Чотири століття української музики зазвучать в концертному форматі «VLASNE. Ukraine Project»: від Бортнянського до Вакарчука. Запрошуємо вас поринути у захоплюючий світ української музики та відчути красу і глибину золотих хітів нашої країни.

Музичні номери програми репрезентовані через видатні постаті композиторів та виконавців, що вплинули на формування української музики, уславили її в світі: від Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка до Володимира Івасюка, Квітки Цісик, В’ячеслава Вакарчука тощо.



28 червня, 18:30 – Благодійний концерт “Романтичний вечір в саду”. Ботанічний саду

А в Ботанічний сад стає улюбленим музичним майданчиком багатьох одеситів, тих, хто вже оцінили всі принади концертів серед пахощів квітів та екзотичних дерев. Занурьтесь і ви в цю дивовижну літню атмосферу, адже за декілька місяців ми вже не зможемо насолоджуватися дивовижними теплими вечорами.

Концерт – благодійний, адже спрямований на підтримку та відновлення саду після ракетної атаки росіян.

28 червня, 19:00 – Концерт Максима Бородіна. Ітака

Максим Бородін пройшов шлях від вуличного артиста до популярного співака з багатотисячною аудиторією. На широкий загал він став відомим завдяки участі у шоу «Голос країни».

Цього вечора Максим Бородін у супроводі музикантів виконає свої найкращі композиції «Якби не ти», “Чайка”, «Скажи мені», «Моя країна», а також авторські версії популярних українських пісень. Приходьте разом з коханою половинкою та насолоджуйтеся теплою романтичною атмосферою пісень щирого та відкритого артиста.



29, 30 червня, 18:00 – “Ніч у Венеції”. Театр Музкомедії

Одеська Музкомедія завершує сезон премʼєрою. На цей раз глядачам представлять не дуже відомий у нас твір Штрауса “Ніч в Венеції”. Ця оперета з успіхом не сходить зі світових сцен з 1883 року, настав час і нам зануритися в яскравий карнавал подій. Любовні пригоди, бійки і багато – багато прекрасної музики.

30 червня, 11:00 – Премʼєра балету “Червона шапочка”. Одеська опера

Премʼєри чекають і на наших маленьких глядачів. Одеська опера запрошує всіх юних любителів балету і не тільки, на премʼєру казки “Червоний капелюшок”. Не забувайте, що саме від батьків залежить, чи буде у ваших дітей відвідувати театр, музеї та концерти. Отже, почніть знаймство з високим мистецтвом вже у неділю з яскравої та веселої казки.

