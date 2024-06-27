Фантастичні вихідні: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 28 – 30 червня

Фантастичні вихідні: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 28 – 30 червня

Три театральних премʼєри та ексклюзивні концерти очікують на одеситів цими вихідними. Оперний театр запрошує на свої програми і дітей і дорослих. Театр Музкомедії акриває сезон виставою на чарівну музику Штрауса. Ботанічний сад знову стає музичним майданчиком посеред квтів. А всіх закоханих та не тільки запрошують в Ітаку, де буде співати найромантичніший виконавець – Максим Бордин. Проведіть червень так, щоб він запамʼятався вам надовго.

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28 червня, 17:00Vlasne. Одеська опера

Чотири століття української музики зазвучать в концертному форматі «VLASNE. Ukraine Project»: від Бортнянського до Вакарчука. Запрошуємо вас поринути у захоплюючий світ української музики та відчути красу і глибину золотих хітів нашої країни.

Музичні номери програми репрезентовані через видатні постаті композиторів та виконавців, що вплинули на формування української музики, уславили її в світі: від Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка до Володимира Івасюка, Квітки Цісик, В’ячеслава Вакарчука тощо.
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28 червня, 18:30Благодійний концерт “Романтичний вечір в саду”. Ботанічний саду 

А в Ботанічний сад стає улюбленим музичним майданчиком багатьох одеситів, тих, хто вже оцінили всі принади концертів серед пахощів квітів та екзотичних дерев. Занурьтесь і ви в цю дивовижну літню атмосферу, адже за декілька місяців ми вже не зможемо насолоджуватися дивовижними теплими вечорами.

Концерт – благодійний, адже спрямований на підтримку та відновлення саду після ракетної атаки росіян.
афіша28 червня, 19:00Концерт Максима Бородіна. Ітака 

Максим Бородін пройшов шлях від вуличного артиста до популярного співака з багатотисячною аудиторією. На широкий загал він став відомим завдяки участі у шоу «Голос країни».

Цього вечора Максим Бородін у супроводі музикантів виконає свої найкращі композиції «Якби не ти», “Чайка”, «Скажи мені», «Моя країна», а також авторські версії популярних українських пісень. Приходьте разом з коханою половинкою та насолоджуйтеся теплою романтичною атмосферою пісень щирого та відкритого артиста.
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29, 30 червня, 18:00“Ніч у Венеції”. Театр Музкомедії 

Одеська Музкомедія завершує сезон премʼєрою. На цей раз глядачам представлять не дуже відомий у нас твір Штрауса “Ніч в Венеції”. Ця оперета з успіхом не сходить зі світових сцен з 1883 року, настав час і нам зануритися в яскравий карнавал подій. Любовні пригоди, бійки і багато – багато прекрасної музики.
афіша30 червня, 11:00Премʼєра балету “Червона шапочка”. Одеська опера

Премʼєри чекають і на наших маленьких глядачів. Одеська опера запрошує всіх юних любителів балету і не тільки, на премʼєру казки “Червоний капелюшок”. Не забувайте, що саме від батьків залежить, чи буде у ваших дітей відвідувати театр, музеї та концерти. Отже, почніть знаймство з високим мистецтвом вже у неділю з яскравої та веселої казки.
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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