Фантастические выходные: топ-5 ярких событий, которые пройдут в Одессе 28 — 30 июня

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28 июня, 17:00 — Vlasne. Одесская опера

Четыре века украинской музыки зазвучат в концертном формате «VLASNE. Ukraine Project»: от Бортнянского до Вакарчука. Приглашаем вас окунуться в увлекательный мир украинской музыки и почувствовать красоту и глубину золотых хитов нашей страны.

Музыкальные номера программы представлены через выдающиеся фигуры композиторов и исполнителей, повлиявших на формирование украинской музыки, прославили ее в мире: от Дмитрия Бортнянского, Семена Гулака-Артемовского, Николая Лысенко до Владимира Ивасюка, Квитки Цисык, Вячеслава Вакарчука и тому подобное.



28 июня, 18:30 — Благотворительный концерт «Романтический вечер в саду». Ботанический сада

А в Ботанический сад становится любимой музыкальной площадкой многих одесситов, тех, кто уже оценили все прелести концертов среди благоухания цветов и экзотических деревьев. Погрузитесь и вы в эту удивительную летнюю атмосферу, ведь через несколько месяцев мы уже не сможем наслаждаться удивительными теплыми вечерами.

Концерт — благотворительный, ведь направлен на поддержку и восстановление сада после ракетной атаки россиян.



28 июня, 19:00 — Концерт Максима Бородина. Итака

Максим Бородин прошел путь от уличного артиста до популярного певца с многотысячной аудиторией. Широкой общественности он стал известным благодаря участию в шоу «Голос страны».

В этот вечер Максим Бородин в сопровождении музыкантов исполнит свои лучшие композиции «Якби не ти», «Чайка», «Скажи мені», «Моя країна», а также авторские версии популярных украинских песен. Приходите вместе с любимой половинкой и наслаждайтесь теплой романтической атмосферой песен искреннего и открытого артиста.



29, 30 июня, 18:00 — «Ночь в Венеции». Театр Музкомедії

Одесская Музкомедия завершает сезон премьерой. На этот раз зрителям представят не очень известное у нас произведение Штрауса «Ночь в Венеции». Эта оперетта с успехом не сходит с мировых сцен с 1883 года, пришло время и нам окунуться в яркий карнавал событий. Любовные приключения, драки и много — много прекрасной музыки.

30 июня, 11:00 — Премьера балета «Красная шапочка». Одесская опера

Премьеры ждут и наших маленьких зрителей. Одесская опера приглашает всех юных любителей балета и не только, на премьеру сказки «Красная шапочка». Не забывайте, что именно от родителей зависит, будет ли у ваших детей посещать театр, музеи и концерты. Итак, начните знакомство с высоким искусством уже в воскресенье с яркой и веселой сказки.

