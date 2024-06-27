Фантастические выходные: топ-5 ярких событий, которые пройдут в Одессе 28 — 30 июня

Фантастические выходные: топ-5 ярких событий, которые пройдут в Одессе 28 — 30 июня

Три театральных премьеры и эксклюзивные концерты ожидают одесситов в эти выходные. Оперный театр приглашает на свои программы и детей и взрослых. Театр Музкомедии открывает сезон спектаклем на волшебную музыку Штрауса. Ботанический сад снова становится музыкальной площадкой посреди квтов. А всех влюбленных и не только приглашают в Итаку, где будет петь самый романтичный исполнитель — Максим Бордин. Проведите июнь так, чтобы он запомнился вам надолго.

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28 июня, 17:00Vlasne. Одесская опера

Четыре века украинской музыки зазвучат в концертном формате «VLASNE. Ukraine Project»: от Бортнянского до Вакарчука. Приглашаем вас окунуться в увлекательный мир украинской музыки и почувствовать красоту и глубину золотых хитов нашей страны.

Музыкальные номера программы представлены через выдающиеся фигуры композиторов и исполнителей, повлиявших на формирование украинской музыки, прославили ее в мире: от Дмитрия Бортнянского, Семена Гулака-Артемовского, Николая Лысенко до Владимира Ивасюка, Квитки Цисык, Вячеслава Вакарчука и тому подобное.
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28 июня, 18:30Благотворительный концерт «Романтический вечер в саду». Ботанический сада 

А в Ботанический сад становится любимой музыкальной площадкой многих одесситов, тех, кто уже оценили все прелести концертов среди благоухания цветов и экзотических деревьев. Погрузитесь и вы в эту удивительную летнюю атмосферу, ведь через несколько месяцев мы уже не сможем наслаждаться удивительными теплыми вечерами.

Концерт — благотворительный, ведь направлен на поддержку и восстановление сада после ракетной атаки россиян.
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28 июня, 19:00Концерт Максима Бородина. Итака

Максим Бородин прошел путь от уличного артиста до популярного певца с многотысячной аудиторией. Широкой общественности он стал известным благодаря участию в шоу «Голос страны».

В этот вечер Максим Бородин в сопровождении музыкантов исполнит свои лучшие композиции «Якби не ти», «Чайка», «Скажи мені», «Моя країна», а также авторские версии популярных украинских песен. Приходите вместе с любимой половинкой и наслаждайтесь теплой романтической атмосферой песен искреннего и открытого артиста.
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29, 30 июня, 18:00«Ночь в Венеции». Театр Музкомедії 

Одесская Музкомедия завершает сезон премьерой. На этот раз зрителям представят не очень известное у нас произведение Штрауса «Ночь в Венеции». Эта оперетта с успехом не сходит с мировых сцен с 1883 года, пришло время и нам окунуться в яркий карнавал событий. Любовные приключения, драки и много — много прекрасной музыки.
афиша30 июня, 11:00 —  Премьера балета «Красная шапочка». Одесская опера

Премьеры ждут и наших маленьких зрителей. Одесская опера приглашает всех юных любителей балета и не только, на премьеру сказки «Красная шапочка». Не забывайте, что именно от родителей зависит, будет ли у ваших детей посещать театр, музеи и концерты. Итак, начните знакомство с высоким искусством уже в воскресенье с яркой и веселой сказки.
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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