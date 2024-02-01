До сліз: як 93-річна бабуся з Одещини зібрала допомогу для солдатів

93-річна мешканка селища Тарутине Болградського району Валентина Маринова зібрала допомогу для солдатів та написала листа волонтерам, аби ті допомогли доставити посилку.
Про це повідомила місцева волонтерка Олександра Деренжи.
Пані Валентина пише волонтерам, що зібрала велику посилку для військових.
У ній є ковдра, 2 пухові подушки, 2 светри, рушники, натільна білизна та багато мілких речей.
У своєму листі Валентина Маринова перепрошує, що погано написано — адже у її поважному віці не слухаються руки. Також вона скаржиться, що “ноги погано ходять”, але вона дуже хоче хоча б чимось допомогти солдатам.
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Найзворушливіше у цьому листі виглядає підпис в кінці – “т. Валя”.
Кожна така історія не може не надихати робити кожному з нас ще більше задля нашої перемоги, задля підтримки військових, які сьогодні стоять на рубежах та вгризаються у кожен метр нашої землі.
І саме такі тьоті Валі є прикладом того, що було б бажання, а можливість знайдеться.