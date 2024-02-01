До сліз: як 93-річна бабуся з Одещини зібрала допомогу для солдатів

Про це повідомила місцева волонтерка Олександра Деренжи.

Пані Валентина пише волонтерам, що зібрала велику посилку для військових.

У ній є ковдра, 2 пухові подушки, 2 светри, рушники, натільна білизна та багато мілких речей.

У своєму листі Валентина Маринова перепрошує, що погано написано — адже у її поважному віці не слухаються руки. Також вона скаржиться, що “ноги погано ходять”, але вона дуже хоче хоча б чимось допомогти солдатам.

Найзворушливіше у цьому листі виглядає підпис в кінці – “т. Валя”.

Кожна така історія не може не надихати робити кожному з нас ще більше задля нашої перемоги, задля підтримки військових, які сьогодні стоять на рубежах та вгризаються у кожен метр нашої землі.

І саме такі тьоті Валі є прикладом того, що було б бажання, а можливість знайдеться.