Новости Одессы и Одесской области

До слез: как 93-летняя бабушка из Одесщины собрала помощь для солдат

До слез: как 93-летняя бабушка из Одесщины собрала помощь для солдат

93-летняя жительница поселка Тарутино Болградского района Валентина Маринова собрала помощь для солдат и написала письмо волонтерам, чтобы те помогли доставить посылку.

Об этом сообщила местная волонтер Александра Деренжи.

Валентина пишет волонтерам, что собрала большую посылку для военных.

В ней есть одеяло, 2 пуховых подушки, 2 свитера, полотенца, нательное белье и много мелких вещей.

В своем письме Валентина Маринова извиняется, что плохо написано — ведь в ее почтенном возрасте не слушаются руки. Также она жалуется, что «ноги плохо ходят», но она очень хочет хотя бы чем-нибудь помочь солдатам.

лист Валентини Маринової

Читайте также: Одесские волонтеры начали срочный сбор для военных на «нуле»

Трогательнее всего в этом письме выглядит подпись в конце – “т. Валя».

Каждая такая история не может не вдохновлять делать каждому из нас еще больше ради нашей победы, поддержки военных, которые сегодня стоят на рубежах и вгрызаются в каждый метр нашей земли.

И именно такие тети Вали являются примером того, что было бы желание, а возможность найдется.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить