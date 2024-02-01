До слез: как 93-летняя бабушка из Одесщины собрала помощь для солдат

Об этом сообщила местная волонтер Александра Деренжи.

Валентина пишет волонтерам, что собрала большую посылку для военных.

В ней есть одеяло, 2 пуховых подушки, 2 свитера, полотенца, нательное белье и много мелких вещей.

В своем письме Валентина Маринова извиняется, что плохо написано — ведь в ее почтенном возрасте не слушаются руки. Также она жалуется, что «ноги плохо ходят», но она очень хочет хотя бы чем-нибудь помочь солдатам.

Трогательнее всего в этом письме выглядит подпись в конце – “т. Валя».

Каждая такая история не может не вдохновлять делать каждому из нас еще больше ради нашей победы, поддержки военных, которые сегодня стоят на рубежах и вгрызаются в каждый метр нашей земли.

И именно такие тети Вали являются примером того, что было бы желание, а возможность найдется.