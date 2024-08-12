Для українців за кордоном створили корисний сайт

З Запоріжжя до Русе: як українські музиканти знайшли новий дім в оперному театрі Болгарії Ця розповідь буде не про мешканців Буджака. Це про тих українців, які поїхали від війни з різних куточків нашої країни. Зараз я перебуваю в Болгарії. Тут і почула кілька історій наших співвітчизників, які живуть і працюють у болгарських містах, але понад усе мріють повернутися додому. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Багатодітна мати: «впевнена, що в Україну не повернемося» Соціологічна група «Рейтинг» цієї весни провела непряме дослідження проблеми репатріації. Виявилося, що майже третина переселенців не планує повертатися додому, а третина розглядає такий переїзд лише після закінчення війни. Ще майже 20% поки що не визначилися з планами. І хоча соціологи опитували не прицільну групу, а лише українців, чиї родичі виїхали з країни, вибірка 17 тисяч людей є цілком ілюстративною. Порівнюючи аналогічні дані минулих двох років, можна зробити висновок, що тенденція є невтішною. Моя чергова візаві з планами визначилася. На її шальках терезів ностальгія не переважила комфорту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Світлана Спектор: «Я відчувала, що маю покинути країну до Великодня» Наше знайомство розпочалося за домайданових часів і спиралося на два «кити» – ЖЖ (Живий Журнал) і «Макондо». Була раніше популярною така соцмережа, де люди шукали не картинок і вподобайок, а глибоких лонгрідів і вдумливих коментарів. І був у ті часи модний джаз-підвал, де такі «відщепенці» збиралися наживо. Потім трапилися Майдани і багато чого ще, і знову ми радісно зустрілися за рік до війни, ставши співробітниками одного відділу. На той момент Світлана успішно завершила ідею «Дім за чашку кави» і жила в Роздільній, у своєму власному будиночку з чарівним садом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ