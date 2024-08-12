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Для українців за кордоном створили корисний сайт

Для українців за кордоном створили корисний сайт

Для українців, які вимушено покинули свої домівки, створено онлайн-платформу «Україна — це Дім». Вона допоможе знайти житло, роботу та іншу необхідну підтримку як в Україні, так і за кордоном. Тут є довідкова інформація про пільги та доступні послуги.

Платформа «Україна — це Дім» поділена на наступні розділи:

  • Допомога для тих, хто повертається з-за кордону (відповіді на питання, що потрібно знати при поверненні додому, інформація стосовно грошової допомоги, інші види допомоги).
  • Допомога для внутрішньо переміщених осіб (програма грошової допомоги, консультації, допомога з документами).
  • Багатоцільові Центри захисту та ЦНАПи (мапа Центрів захисту, корисні адреси та контакти).
  • Державна програма компенсації за пошкоджене житло (як тримати компенсації, процес подання заявок, юридичні поради).
  • Консульські послуги (корисна інформація та деякі пояснення від Міністерство закордонних справ України стосовно перетину кордону та інше).

Окремо також міститься загальна інформація по Україні та конкретних країнах (в якій ви перебуваєте, або плануєте виїхати).

Посилання на сайт: ukraineishome.org

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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