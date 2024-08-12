Для украинцев за рубежом создали полезный сайт

Из Запорожья в Русе: как украинские музыканты нашли новый дом в оперном театре Болгарии Этот рассказ будет не о жителях Буджака. Это о тех украинцах, которые уехали от войны из разных уголков нашей страны. Сейчас я нахожусь в Болгарии. Здесь и услышала несколько историй наших соотечественников, которые живут и работают в болгарских городах, но больше всего мечтают вернуться домой. ПОДРОБНЕЕ

Многодетная мама: «уверена, что в Украину не вернемся» Социологическая группа «Рейтинг» этой весной провела косвенное исследование проблемы репатриации. Оказалось, что практически треть переселенцев не планирует возвращаться домой, а треть рассматривает такой переезд лишь после окончания войны. Еще почти 20% пока не определились с планами. И хотя социологи опрашивали не прицельную группу, а лишь украинцев, чьи родственники выехали из страны, выборка в 17 тысяч человек вполне иллюстративна. Сравнивая аналогичные данные прошлых двух лет, можно сделать вывод, что тенденция неутешительна. Моя очередная визави с планами определилась. На ее чашах весов ностальгия не перевесила комфорт. ПОДРОБНЕЕ

Светлана Спектор: «Я чувствовала, что должна покинуть страну до Пасхи» Наше знакомство началось в домайдановые времена и опиралось на два «кита» — ЖЖ (Живой Журнал) и «Макондо». Была раньше популярной такая соцсеть, где люди искали не картинок и лайков, а глубоких лонгридов и вдумчивых комментариев. И был в те времена модный джаз-подвал, где такие «отщепенцы» собирались вживую. Потом случились Майданы и много чего еще, и снова мы радостно встретились за год до войны, ставши сотрудниками одного отдела. На тот момент Светлана успешно завершила идею «Дом за чашку кофе» и жила в Раздельной, в своем собственном домике с очаровательным садом. ПОДРОБНЕЕ