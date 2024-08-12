Новости Одессы и Одесской области

Для украинцев за рубежом создали полезный сайт

Для украинцев за рубежом создали полезный сайт

Для украинцев, которые вынужденно покинули свои дома, создана онлайн-платформа «Украина — это Дом». Она поможет найти жилье, работу и другую необходимую поддержку как в Украине, так и за рубежом. Здесь есть справочная информация о льготах и доступных услугах.

Платформа «Украина — это Дом» разделена на следующие разделы:

  • Помощь для тех, кто возвращается из-за границы (ответы на вопросы, что нужно знать при возвращении домой, информация о денежной помощи, другие виды помощи).
  • Помощь для внутренне перемещенных лиц (программа денежной помощи, консультации, помощь с документами).
  • Многоцелевые Центры защиты и ЦНАПы (карта Центров защиты, полезные адреса и контакты).
  • Государственная программа компенсации за поврежденное жилье (как держать компенсации, процесс подачи заявок, юридические советы).
  • Консульские услуги (полезная информация и некоторые объяснения от Министерства иностранных дел Украины относительно пересечения границы и прочее).

Отдельно также содержится общая информация по Украине и конкретных странах (в которой вы находитесь, или планируете выехать).

Ссылка на сайт: ukraineishome.org

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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