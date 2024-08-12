Для украинцев за рубежом создали полезный сайт

Для украинцев, которые вынужденно покинули свои дома, создана онлайн-платформа «Украина — это Дом». Она поможет найти жилье, работу и другую необходимую поддержку как в Украине, так и за рубежом. Здесь есть справочная информация о льготах и доступных услугах.
Платформа «Украина — это Дом» разделена на следующие разделы:
- Помощь для тех, кто возвращается из-за границы (ответы на вопросы, что нужно знать при возвращении домой, информация о денежной помощи, другие виды помощи).
- Помощь для внутренне перемещенных лиц (программа денежной помощи, консультации, помощь с документами).
- Многоцелевые Центры защиты и ЦНАПы (карта Центров защиты, полезные адреса и контакты).
- Государственная программа компенсации за поврежденное жилье (как держать компенсации, процесс подачи заявок, юридические советы).
- Консульские услуги (полезная информация и некоторые объяснения от Министерства иностранных дел Украины относительно пересечения границы и прочее).
Отдельно также содержится общая информация по Украине и конкретных странах (в которой вы находитесь, или планируете выехать).
Ссылка на сайт: ukraineishome.org