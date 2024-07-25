Для будівництва цієї гімназії в Одесі використовували авангардні технології

На початку 1900-х років приват-доцент Новоросійського університету Михайло Панченко відкрив загальноосвітню гімназію. У 1910 році Панченко доручив інженеру-архітектору Карлу Абту розробку проекту будівлі нової гімназії. На вимогу замовника, будівля мала бути просторою і сучасною. Карл Абт вже був відомий одеситам — він будував у різних місцях міста типові підстанції електричного трамвая для Бельгійського акціонерного товариства.

Будівництво школи тривало три роки — з 1911 по 1914 роки, а архітектурний стиль, в якому школу збудовано, можна визначити як неокласицизм та модерн. Школа складається з двох лицьових крил, які утворюють правильний прямий кут. Фасад будівлі, яка виходить на Велику Арнаутську, вважається головною. Перший поверх оздоблений рустом — грубо обтесаним камінням, а архітектурне оздоблення верхніх поверхів дуже стримане і мінімалістичне. Кут будівлі ефектно заокруглений, що є даниною архітектурному модерну 1910-х років.

Загалом будівля колишньої гімназії Панченка — яскравий приклад поєднання історичних архітектурних традицій та нових інженерних рішень. У процесі будівництва школи було використано залізобетонний каркас, який допоміг розвантажити несучі стіни. Також завдяки цьому було обладнано величезні світлові вікна, що забезпечило чудове освітлення навчальних приміщень.

Новий на той час інженерний напрямок дав можливість обійтися без великої кількості опор для перекриттів великих приміщень. Завдяки цьому будівлю колишньої гімназії Панченка можна віднести до кращих в Одесі дореволюційних освітніх будівель.

Джерела: all.archodessa.com.