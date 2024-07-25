Для строительства этой гимназии в Одессе использовали авангардные технологии

В начале 1900-х годов приват-доцент Новороссийского университета Михаил Панченко открыл общеобразовательную гимназию. В 1910 году Панченко поручил инженеру-архитектору Карлу Абту разработку проекта здания новой гимназии. По требованию заказчика, здание должно было быть просторным и современным. Карл Абт уже был известен одесситам — он строил в разных местах города типовые подстанции электрического трамвая для Бельгийского акционерного общества.

Строительство школы длилось три года — с 1911 по 1914 годы, а архитектурный стиль, в котором школа построена, можно определить как неоклассицизм и модерн. Школа состоит из двух лицевых крыльев, которые образуют правильный прямой угол. Фасад здания, который выходит на Большую Арнаутскую, считается главным. Первый этаж украшен рустом — грубо обтесанными камнями, а архитектурное убранство верхних этажей очень сдержанное и минималистичное. Угол здания эффектно закруглен, что является данью архитектурному модерну 1910-х годов.

В целом здание бывшей гимназии Панченко — яркий пример сочетания исторических архитектурных традиций и новых инженерных решений. В процессе строительства школы был использован железобетонный каркас, который помог разгрузить несущие стены. Также благодаря этому были оборудованы огромные световые окна, что обеспечило отличное освещение учебных помещений.

Новое на то время инженерное направление дало возможность обойтись без большого количества опор для перекрытий больших помещений. Благодаря этому здание бывшей гимназии Панченко можно отнести к лучшим в Одессе дореволюционным образовательным зданиям.

Источники: all.archodessa.com.