Дитяча класика і рок: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 23-24 березня

Звісно, буде що подимитися і завзятим театралам і тим, хто полюбляє більш сучасні формати, а власне стендап шоу. Ну а ті, хто скучили за юністю і улюбленим рок гуртом Rammstein зможуть понастольгувати на трібʼют шоу в одеській філармонії.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

23 березня, 11:00 – Подорож маленького музиканта Одеська опера

«Маленький музикант» запрошує на веселі «Музичні канікули»! Програма «Музичні канікули» для маленьких та дорослих пошановувачів мистецьких подорожей – це ще більше прекрасної музики!

У затишному Арт-просторі «Бельетаж-імпреза» на вас чекатиме нова зустріч із юними артистами хору Одеського державного музичного ліцею ім. П. С. Столярського, ансамблю бандуристів «Перлина», молодшого хору ОДМЛ ім. П.С. Столярського.

Також на вас очікують музичні відкриття та дебюти – вперше в гості до «Маленького музиканта» запрошено учнів та творчі колективи Мистецької школи №11 м. Одеси.



23 березня, 18:00 – Tribute Show Rammstein з симфонічним оркестром Обласна філармонія

Ви можете наживо почути глибоко емоційні хіти гурту Rammstein в поєднанні із багатогранним звучанням симфонічного оркестру!

В цей вечір можна все: музика Rammstein та безумство, котре буде відбуватись на сцені лише заохочує щоб до того, щоб, співати, кричати, танцювати, «заправлятись пальним» та дійсно відкриватись енергії, котра заполонить весь концертний зал. Те що відбудеться на цьому епічному шоу, буде темою ваших оповідань ще довго після концерту.



23 березня, 16:00 – Вистава. Приємного апетиту чи хто кому коханець.

Культурний центр Beit Grand

«Смачного або хто кому коханець» — комедія положень за мотивами творів французьких письменників. Автор сценічної версії та режисер — Олег Шевчук, композитор — Андрій Бесіда, хореограф — Тетяна Стогул.

У заміському будинку, що належить щасливою подружжю збираються друзі цієї пари, щоб влаштувати дружню вечерю. В ході підготовки з’ясовується, що пара — не така вже й щаслива, і друзі — не такі вже й друзі. Залишається з’ясувати, хто кому коханець, і що з цим робити!



24 березня, 12:00 – Екскурсія по маршруту очеретяного трамвая № 20 разом з польським гідом.

Запрошуємо на екскурсію по маршруту очеретяного трамвая № 20. Він привертає увагу до історії Одеси, якої Ви не знали. Ви дізнаєтеся історію очеретяного трамвая, побачите старі бельгійські зупинки і відпочиньте на березі Хаджибейського лиману.

Як поляк із Кракова, який працює одеським гідом, став українським волонтером

20 трамвай проїжджає повз старовинний Сотниківський цвинтар із десятками козацьких поховань. Найдавніша могила датується 1791 роком – а це на три роки раніше, аніж «офіційно» заснували Одесу. До того ж на цьому маршруті можна побачити Шкодову гору з унікальними печерними будиночками. Ми також підемо подивитися великий Усатівський цвинтар.



24 березня, 19:00 – Великий стендап концерт. Обласна філармонія

Великий Стендап – це івент, який обіцяє вам незабутній досвід сміху і розваг! Це місце, де досвідчені стендап-коміки зберуться, щоб розірвати зал сміхом і зарядити вас позитивною енергією.

Коміки: Богдан Богаченко @bodya_bohachenko, Женя Королько @yevhen_korolko_official, Фелікс Редька @felix.redka, Богдан Боярин @bod1qal, Андрій Бережко @andreyberezhko. Ведучий:Андрій Пілат @pilatstandup.

