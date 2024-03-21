Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 22-25 березня: безкоштовні концерти та виставки, дні відкритих дверей

Афіша Одеси на 22-25 березня: безкоштовні концерти та виставки, дні відкритих дверей

Судячи з кількості подій цими вихідними, Одеса остаточно прокинулась після зими, хоча вона і не була такою морозною. Лише подивіться, скільки всього буде цікавого та захоплюючого: концерти, лекції, відкриття виставок, дні відкритих дверей.

А ще, зверніть увагу на події, які не вмістилися у вихідні та відбудуться в понеділок.

Що: Концерт та майстер клас з бандури Віти-Вікторії Задорожної
Де: Новосєльського, 63, Музична академія, Малий зал
Коли: 22 березня, 14:00

Що: Виставка. Геннадій Гармидер: шлях майстра
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 22 березня, 15:00

Що: Благодійний концерт “Ми граємо для вас”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 22 березня, 16:00

Що: American Docu Club | Storm Lake
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 22 березня, 18:30
Реєстрація: https://bit.ly/43Dvy4p

Що: День Відкритих Дверей ОНЕУ
Де: Преображенська, 8, ОНЕУ
Коли: 23 березня, 10:00-14:00
Реєстрація https://maps.app.goo.gl/bLxzQmCtNwCNhB598?g_st=it

Що: Зустріч з поетом Олексою Резніковим
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 березня, 12:00

Що: Презентація збірки «Пташина нація»
Де: Корольова 46, Обласна юнацька бібліотека
Коли: 23 березня, 14:00

Що: Презентація книги Євгенії Подмаркової «Тилові нотатки»
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 березня, 15:00

Що: День відкритих майстерень
Де: Отонівська, 10 , Арт-дворик
Коли: 23 березня, 15:00

Що: Книжковий клуб | Джордж Орвелл «1984»
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 23 березня, 16:30
Реєстрація: https://bit.ly/491niMy

Що: Документальна вистава “Попіл Мрій”
Де: Пушкінська, 9, Музей Західного та східного мистецтва”
Коли: 23 березня, 17:00

Що: Андрій Хаєцький Вірші. НТЧ 2024
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 березня, 17:00

Що: Відкриття виставки «Міф. Філософія. Мистецтво»
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 23 березня, 17:00

Що: Зіркова історія музичної Одеси
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 24 березня, 14:00

Що: Відкриття виставки “На відстані”
Де: Пушкінська, 9, Музей Західного та східного мистецтва”
Коли: 24 березня, 15:00

Що: Презентація збірки «Мікова книжка”
Де: Корольова 46, Обласна юнацька бібліотека
Коли: 25 березня, 14:00

Що: Виставка Константинопольський патріарх Григорій V
Де: Червоний провулок, 20, Грецький фонд культури
Коли: 25 березня, 14:30

Що: Концерт “Весна. Надія”
Де: Новосєльського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 25 березня, 15:00

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 22 березня, 13:30

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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